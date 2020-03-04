【新冠肺炎】李佳芯計劃書展推出散文集：絕對唔會係寫真集

李佳芯（Ali）今天（4日）到社區出席派發口罩活動，Ali笑言已經很久沒有出席公開活動：「我好似新年之後就冇出席過公開活動。呢段時間又咁啱冇劇拍，唔係開工開得咁密都算好彩，因為曾經我試過唔夠口罩，所以大部時間都留喺屋企比較多。」

Ali透露家中現在剩餘一盒口罩。（梁碧玲攝）

Ali這段時間留在家中，有什麼可做的事情呢？她說太多了，不過重點是由地獄廚神變成煮食能手，「每一日都過得好充實，我發覺呢個幾月由唔識煮飯變到識煮飯。我直程係三餸一湯完全難唔到我，我乜都識煮啦依家。只要我上網搵食譜或者我諗到食咩我都會去煮，仲要煮完唔錯。（屋企人同男朋友有咩意見？）佢哋都試過啦，都食晒。同埋我煮飯唔係最叻，整甜品先最叻，整燉蛋，我依家出街食糖水話唔食燉蛋啦，因為我整仲好食。」

Ali笑言她爸爸傳授她的綠豆沙，這也是她信心作品之一。（梁碧玲攝）

除了煮食變厲害了，這段時間Ali一直在家中寫書，準備今年書展出書，她透露大概會是一本散文集：「呢個係自己心願，以前成日同自己講，我30歲後要寫書，因為30歲會覺得有人生經歷，但30歲前又覺得我好細個。依家發覺時間合適啦，同埋難得有呢段時可以畀我做一路想做嘅事。絕對唔會係寫真集，我怕會冇人買。」