【慶餘年】女主角林婉兒登場被封「雞腿公主」　范閑一見就傾情

無綫熱播中的內地劇集《慶餘年》口碑不俗，首集開播就已經錄得26.1點收視，最高更有28.7點，可想而知香港觀眾是喜愛收看的。在最新一集中女主角林婉兒（李沁飾）亦終於登場，而她的登場方式亦非常特別，就是躲在檯底下拿著雞腿出場，絕美的外貌看到男主角范閑（張若昀飾）目瞪口呆。而大家亦對李沁的古裝扮相有讚無彈，更封她為「雞腿公主」添。

李沁的美貌令男主角看到目瞪口呆了。（《慶餘年》微博圖片）

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隨著劇集的播出男主角范閑亦長大成人，他亦成功設局離開了長大的地方儋州，遠赴京都去追查要陷害他的人。就在途中在一座廟宇裡他在檯底下遇見了女主角林婉兒，此時的林婉兒卻手拿著雞腿絕美地登場，呆萌地與范閑首相遇，猶如仙女下凡的美貌看到范閑目瞪口呆：「那你是神仙派來的嗎？」，似乎對她一見傾心。

李沁以呆萌方式登場，其中一幕她身穿白衣在走廊中奔跑，這一個畫面非常漂亮看到不少觀眾心心眼，因此封她為「雞腿公主」，對她的古裝扮相有讚無彈。事實上，李沁是有「古裝美人」之稱，無論任何古裝造型她亦都駕馭得了，就好似在《如懿傳》一劇中，她飾演的寒香見非常出眾，令她有「最美香妃」之稱。不少網友對她古裝扮相讚不絕口，最大原因是她散發出不凡的氣質，給人一種清新脫俗的感覺，令到不少人有初戀Feel。

李沁手拿雞腿登場。（影片截圖）

張若昀目瞪口呆。（影片截圖）

現年29歲的李沁早在2010年已經入行，當時她憑著劇集《紅樓夢》薛寶釵一角正式出道。隔年她就已經擔任女主角拍攝劇集《中國1921》，近年資源滿滿的她繼而出演高人氣劇集《楚喬傳》﹑《如懿傳》等廣受關注，直到去年播出的《慶餘年》令她話題度高漲，因此增加了不少粉絲，目前微博追蹤人數就有超過2300萬人非常高。

李沁在《如懿傳》中的扮相非常唯美。（劇照）

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