【誰是被害者】許瑋甯新劇化身超進取記者辦案　殺人犯都招架唔住

許瑋甯、鄭人碩演出Netflix華語影集《誰是被害者》，2人首度同台飆戲，許瑋甯收起嗆辣個性，使出美人計，拋媚眼秒變甜心，連戲裡一人分飾二角、心機深沉的鄭人碩都難以招架。

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繼電影《目擊者》後，許瑋甯在《誰是被害者》中再度飾演記者，她坦言雖然職業一樣，角色個性卻迥然不同，為了在競爭激烈的新聞業升官，無顧他人隱私，侵門踏戶深入被害者家庭錄音偷拍、搶獨家，辦案速度比警察還快，連她自己也形容角色：「宛如變色龍一般，有著不同面貌，知道怎麼看穿對方弱點，誘導對方，說出她想知道的事情。」

鄭人碩在《誰是被害者》中首度挑戰一人分飾雙胞胎二角，兩者角色落差大，一為幕後木雕藝術家，一為藝術圈當紅炸子雞。為了演活盲人木雕藝術家，不僅學習木雕技巧練到手長繭、受傷，也親自向盲人顧問學習角色的肢體動作，連眼珠會不由自主地轉動都模仿，令他的演出更添說服力。鄭人碩表示，第一次演雙胞胎很有趣，有種自己跟自己講話的感覺，盲人木雕藝術家哥哥個性厭世、無所謂，弟弟則是擔起照顧哥哥的責任後，就合理化他長期奪取哥哥作品並冠名出售、背叛家人的爭議行為。

Netflix華語影集「誰是被害者」即將於2020年4月30日全球獨家首播。

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