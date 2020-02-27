【誰是被害者】與許瑋甯10年後再合作　張孝全驚嘆：她演出更純熟

由張孝全、許瑋甯主演，Netflix獨家華語劇集《誰是被害者》26日演員陣容海報曝光，2人睽違10年再度合作，互相讚揚10年來彼此的驚人轉變。張孝全形容：「當年還是個大女孩，現在完全是個女人了！演出更純熟，充滿自信與魅力！」另外，丁寧飾演的過氣女星瘋魔演出，也令張孝全直呼「讓人頭皮發麻」。

張孝全、許瑋甯10年前曾合作偶像劇《醉後決定愛上你》，此次在《誰是被害者》中，分飾患有亞斯伯格症狀的鑑識官及為得獨家不擇手段的報社記者，初遇時互看不順眼，最後卻組成了另類破案搭檔。相較於當年，看出彼此明顯變化，許瑋甯坦言：「有幾次被張孝全深陷角色情緒時的反應嚇到！」直呼因為和私下活潑個性的他，反差實在太巨大了，好幾次還讓她忍不住笑到NG。

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曾拿下金馬獎女配角獎肯定的丁寧，此次在劇中演出曾紅極一時的歌手，年華老去後慘變過氣女星，不僅走在路上遭路人指點嫌棄，還飽受酸民攻擊，讓她不禁發瘋怒吼：「你們憑什麼笑我！」，更淪為全劇第一位被害者。自認每場戲都瀕臨崩潰邊緣的丁寧，坦承：「這部劇沒有一場戲是好演的，只能慶幸自己曾到印度修行，才能摘下面具、投入角色。」她將過氣女星由羞愧轉為憤怒的過程發揮淋漓盡致，覺得「每場戲的演出都震撼到自己！」。

Netflix華語影集「誰是被害者」即將於2020年4月30日全球獨家首播。

曾拿下金馬獎女配角獎肯定的丁寧，此次在劇中演出曾紅極一時的歌手，年華老去後慘變過氣女星，不僅走在路上遭路人指點嫌棄，還飽受酸民攻擊，讓她不禁發瘋怒吼：「你們憑什麼笑我！」，更淪為全劇第一位被害者（《誰是被害者》劇照）

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