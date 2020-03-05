【慶餘年】范閑後母原是國家藝術體操選手　曾拍港片跳熱舞勁搶鏡

劇中二夫人處處針對范閑。

《慶餘年》集不少好戲之人，較為人熟識嘅除咗有飾演慶帝嘅陳道明，仲有飾演監察院院長陳萍萍嘅吳剛。不過，原來除演技之外，有演員嘅隱藏實力更係國家級水平，就好似飾演五竹叔嘅佟夢實，曾係國家二級運動員，專長100米短跑；而飾演范家二夫人、范閑後母柳如玉嘅趙柯 ，入行前曾經係國家藝術體操一級運動員。

趙柯6歲開始練體操，所以身材特別好？（網上圖片）

6歲已經開始練習藝術體操嘅趙柯，曾考入解放軍藝術學院舞蹈系，但後來因為腰傷而被迫放棄跳舞。趙柯後來成功考入北京電影院表演系，並喺2003年以勵志電影《跟著陽光跳舞》出道。入行17年，趙柯曾在《歲月風雲》同林峰、佘詩曼合作，又試過喺《愛拼北京》同楊洋合作。

相信鄧麗欣都未必記得自己拍過一套叫《公主的誘惑》嘅電影。（影片截圖）

趙柯雖然曾因腰傷而放棄跳舞，但只要有機會佢都唔會放過。喺同鄧麗欣、蘇永康合作嘅電影《公主的誘惑》中，趙柯飾演酒吧跳舞女郎，電影開首，身穿黑皮Tube Top、熱褲嘅趙柯除瘋狂扭腰外，踢腿、拱橋、瞓地等動作統統做齊；其後她為了拯救酒吧，參加舞蹈比賽，deep v露背裝配以性感舞姿，同佢喺《慶餘年》深思細密又帶點陰險嘅二夫人判若兩人。

趙柯喺戲中有唔少性感跳舞埸面。（影片截圖）

趙柯熱舞逐格睇