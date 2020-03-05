盤點8位2020年藝考生　新疆靚女加奈那隨時成為下一個迪麗熱巴

原本每年2月是藝術考試複試的日子，但今年受新型冠狀病毒的影響，所有考試都向後延遲。而今屆藝考生中，很多都是顏值與才華俱備的學生，競爭相當激烈，以下就盤點8位未來新星。

來自四川的羅娟擁有一種脫俗的氣質，濃眉大眼高鼻樑，辨識度高。而且風格多變，一時清新陽光，一時又有幾分高冷的感覺。

+ 3 + 2

才貌兼備的毛重雅是今年廣西省播音統考狀元，身高178cm，擁有一雙大長腿，無論主持、舞蹈都相當出眾，氣質不俗。

同樣來自廣西的還有羅家悅，長着一張小巧玲瓏的鵝蛋臉，與童星出身的趙今麥有幾分相似。同時，她是廣西壯族自治區統考音樂類第一名，可謂是人美聲甜。

+ 5 + 4 + 3

眾所周知，新疆盛產靚女，好似迪麗熱巴、古力娜扎、佟麗婭等，在娛樂圈中人氣高企的新疆女星，樣貌絕對經得起考驗，而今屆的考生加奈那可以視作是她們的接班人。她五官深邃，精緻立體，皮膚光滑白皙，隨手一拍都能媲美雜誌相。

美貌出眾的加奈那去年還為學校拍攝宣傳片，微博中還不乏宣傳漢服的照片，無論少女、古裝抑或率性風格都可以完美駕馭，說不定分分鐘就被大公司相中，成為下一個迪麗熱巴！

+ 7 + 6 + 5

另一位來自新疆的考生名叫馬麗亞，身高173cm，是一位舞蹈藝考生，迪麗熱巴是她的偶像。雖然馬麗亞的五官也帶有異域風情，不過同加奈那的風格有所不同，樣貌比較柔美。

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除了素人之外，今屆同樣也有表演經驗豐富的藝考生，最出名的要數童星出身的張子楓以及趙今麥，還有一位已經簽約公司的演員夏夢。

7歲開始拍戲的張子楓是個不折不扣的實力派，首套電影便是馮小剛的《唐山大地震》，當時她只有8歲，但已經好似專業演員一樣吃苦耐勞。而在另一套電影《唐人街探案》中，張子楓在結尾的一個微笑，令一套喜劇片即刻秒變恐怖片，讓觀眾不寒而慄，但隨後又展示出天真純潔的模樣，演技相當精湛。

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2002年出生的趙今麥比張子楓小1歲，6歲開始學習表演，8歲進入演藝圈，圓碌碌的大眼睛乖巧可愛。去年，趙今麥憑藉與吳京、屈楚蕭合作的科幻電影《流浪地球》而廣為人知，演技備受好評。同年還同吳亦凡、Angelababy、潘瑋柏、福克斯一齊拍攝綜藝節目《潮流合夥人》，演藝事業風生水起。

張子楓與趙今麥都在去年入選2019福布斯中國30位30歲以下精英榜，實力不容小覷。

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另一位已簽約經紀公司的藝考生夏夢曾參演過一套電視作品與一套電影，擁有一張小圓臉，眼神清澈靈動，眉宇之間有些似文青女神袁澧林以及何超蓮的合體。素顏也非常經得起考驗，一張游水相彷如詮釋出什麼叫做出水芙蓉，樣貌不輸明星，文藝又清純。除了演戲，夏夢的舞蹈功底也很扎實，表現力不俗，相信她在考試中能獲得好成績。