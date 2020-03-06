亦舒小說《流金歲月》將拍攝劇集　傳劉詩詩陳道明加盟陣容超豪華

「我成功，她不妒嫉；我委靡，她不輕視。」正是亦舒著作《流金歲月》中，朱鎖鎖與蔣南孫之間的友誼。小說於1988年改編為電影，由楊凡執導，鍾楚紅、張曼玉主演。

紅姑與Maggie在《流金歲月》中將兩個人物都詮釋得不錯，而且服裝造型方面也非常值得大家借鑒，男主角則是日本男星鶴見辰吾，與兩位女主角展開了一段三角戀。（《流金歲月》劇照）

日前，有多位網友爆料，《流金歲月》將拍攝內地劇集，共45集，由曾製作《慶餘年》、《如懿傳》、《我的前半生》等大熱劇集的新麗傳媒出品，更曝光角色主演，倪妮與劉詩詩擔任雙女主角，分別飾演朱鎖鎖、蔣南孫，不老女神俞飛鴻將出演蔣南孫小姨，老戲骨陳道明特別演出，其他男演員還包括楊祐寧、楊玏以及田雨，陣容相當豪華。

劇集以上世紀90年代的上海為背景，朱鎖鎖與蔣南孫家庭不同、性格不同，但美貌與智慧並重，年少時，鎖鎖家境不好，南孫家曾收留、幫助過鎖鎖，兩人友誼深厚。步入社會後，鎖鎖在職場中起跌，南孫則繼續追求學業，雖然境遇不同，但當對方有困難時，始終會互相幫助、互相扶持，共同成長，最終擁有自己的流金歲月。

劇集版《流金歲月》可謂陣容豪華，集結一班實力演員。（微博@兔兔吃瓜bot）

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其實劇版《流金歲月》早在2017年12月便已備案，原本計劃2018年10月開拍，最後推遲到今年4月。據說最初是孫儷與倪妮出演，但不知道什麼原因，孫儷最後沒有接這套劇。

小說中的朱鎖鎖性格較蔣南孫更活潑外向，中學畢業便已進入社會打拼，有豐富的物質生活，為人處世要複雜一些。倪妮私下也是個俏皮的女生，性格比較男仔頭，相信不難詮釋朱鎖鎖；而劉詩詩的氣質則是知性類型，相對較文靜，與蔣南孫也算貼合。希望劇本不會令大家失望，同時服裝、化妝、道具方面也要下功夫，畢竟亦舒筆下的女性都非常時尚。

電影《流金歲月》中，張曼玉與紅姑以及男主角鶴見辰吾的穿着搭配在當下也非常fashion。（《流金歲月》劇照）

點擊下圖重溫1988年電影《流金歲月》劇照：

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除了兩位女主角，俞飛鴻的呼聲也非常高，是圈中美貌與智慧並重的資深演員，憑藉劇集《小李飛刀》中的「驚鴻仙子」楊艷一角而人氣急升，參演過不少大熱劇集同電影。而且舉止談吐得體，個性獨立，因此深受大眾喜愛，可謂是「國民女神」。

俞飛鴻今年已經49歲！不少網友都希望能在《流金歲月》中看到俞飛鴻。（微博@俞飛鴻工作室）

對於這個陣容，網友都表示非常期待，倪妮與劉詩詩同屬氣質美女，但風格各異，一個優雅，一個率直，去年一黑一白攜手亮相「金雞百花電影節」紅地氈時曾引起熱話，被譽為「黑白天鵝」，可見大家對兩人的外形都很認可，相信她們的合作會擦出特別的火花。

不過，《流金歲月》是亦舒的經典小說之一，又有紅姑與Maggie的電影版珠玉在前，對於兩位85後花旦來講也是一個不少的挑戰。而很多倪妮與劉詩詩的粉絲都表示「非官宣不約（不是官方宣布就不信）」，但也有網友透露倪妮已確定出演，劉詩詩尚在洽談中。

劉詩詩與倪妮是大家公認的氣質美女。（微博@詩詩的小板報）