【慶餘年】原著小說將製作動畫版　網友呼聲高：最好張若昀配音！

由张若昀、李沁、陈道明主演的穿越劇《慶餘年》自播出後口碑收視雙收，成為2019年熱門劇集之一，第二季已在製作中。同時TVB也於本月2日開播，受歡迎程度可見一斑。

劇集由貓膩同名小說改編，講述一個有着神秘身世的少年范閑（張若昀飾），自海邊小城初出茅廬，歷經家族、江湖、廟堂的種種考驗、錘煉的故事。

小說共有七卷，呈現了慶國三代風雲人物幾十年來的起起跌跌，輪轉更替。繼影視化之後，《慶餘年》又將拍攝動畫，日前在剛剛發布的1月「網絡動畫片備案」中，出現了《慶餘年第一季·初入京都》《慶餘年第一季·名揚慶國》，各6集，都由閱文影視申報。

《慶餘年》將拍攝動畫版。（微博@新浪電視）

閱文集團由騰訊文學與原盛大文學整合而成，曾製作《瑯琊榜》、《扶搖皇后》、《將夜》等熱門小說改編為影視、動漫、遊戲作品，去年還入選「2019福布斯中國最具創新力企業榜」，而出品《慶餘年》、《如懿傳》、《我的前半生》等優質劇集的新麗傳媒也是該集團旗下機構，想必動畫版也不會令觀眾失望。

一班劇迷也紛紛表示期待：「最好是張若昀配音」、「支持支持」、「我覺得動畫版一定超好看 希望可以用心製作」等。

劇迷一致表示期待動畫版。（微博@慶餘年官微）