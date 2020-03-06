【慶餘年】范閑一路被追殺全因長公主？　皇帝背後安排成導火線

無線熱播中的內地古裝劇集《慶餘年》愈播愈緊湊，隨著劇情的推進重要人物亦相繼登場。在最新一集中，最關鍵的人物之一長公主李雲睿（李小冉飾）就華麗現身，沒想到一現身就遭來太后掌嘴兼被皇帝（陳道明飾）怒斥，暗指她在背後做了一些有損皇家顏面的事情，而這件事正正就是針對范閑（張若昀飾）。

陳道明是一位非常聰明的皇帝。（《慶餘年》微博圖片）

追殺范閑之人原來是長公主

掌管國家內庫的長公主一直反對皇帝決定將女兒林婉兒指婚給范閑，其中一個原因就是不想失去掌控皇家財政大權。因為皇帝之前曾經給予承諾，只要誰娶到林婉兒，該人便可以掌管國家內庫一職。或許是因為受到權力薰陶的關係，長公主並不想失去這一切，於是就不停阻止他們的婚事。

整件事表面上看似好簡單，就是媽媽不想女兒嫁給一位無財無勢的鄉下人，其實內裡充滿複雜，這一切都是皇帝存心打造的，選中范閑是最好用來抵制長公主的勢力，范閑與林婉兒只不過是旗子而已。

長公主心思縝密是一位非常心狠手辣的女人。（影片截圖）

林婉兒是長公主的私生女。（劇照）

范閑 林婉兒相見都是皇帝安排

不知道大家還記得當范閑剛進京都的時候，原本有一班打扮得花枝招展的美女想衝出來與他碰撞，趁機誣衊他君子的名聲，好讓他不能娶林婉兒。其實這一切都是長公主與太子（二人同為一黨）的意思，幸好皇帝聰明事先知曉為范閑解決了這一切。除此之外，范閑在廟宇中與林婉兒見面，其實都是皇帝背後策劃。其實，長公主除了這一件事之外，范閑一出場就被人追殺均是長公主所為，除了害怕財權易手之外，背後更存在著一個重要秘密，而這個秘密是范閑一直都想知道的。

林婉兒﹑范閑在廟宇相遇。（《慶餘年》微博圖片﹑影片截圖）