【三八婦女節】陶晶瑩為人母後磨出耐心　教養着重維護小朋友尊嚴

台灣知名主持陶晶瑩年輕時企圖心強，事業衝第一。近年卻以家庭為重，她寫的小說《二十一》也以家庭為主軸開枝散葉，是歲月磨掉了她的銳利，還是家庭？她說：「歲月吧，但家庭會磨出我部份耐心。」

台灣知名主持陶晶瑩年輕時事業心強，近年卻以家庭為重：

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陶子認為，就算沒有結婚生小朋友，也會慢慢知道說話要顧及別人的感受，知道別人的秘密也不能說，交朋友比做節目還重要。而有了小朋友，則會讓她更學到耐心：「有次，我兩個小孩公開在人家的服裝店裡打架，店員全部被場面嚇到凍結，那刻，當父母最大的關鍵是不要想到自己的尊嚴，若只想到尊嚴，就帶不好小孩，所以我深吸一口氣，音量超低說了一句『好了』，把弟弟先帶走，讓兩人分開。」陶子當時身邊有相交20多年的朋友，見狀問她為何不吼出來當場打小孩？她說：

吼也沒用，直到上車了，我才跟小孩說道理，因為這年紀，他們都有自己的尊嚴了，如果在公共場合怒吼，不僅他們受傷，我也喉嚨受損。 陶晶瑩

陶子續說：「我的方式是，把話說清楚，並取消接下來的行程，本來要去中華路幫姊姊買TWICE的專輯，她當場瘋了，認為是弟弟先挑釁的，我只說了一句，大家回去好好反省一下。」接下來3天，兩人還有為此事爭吵，她也只有默默當旁觀者。

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陶子一路寫書，有些人看完《二十一》將她比喻為台版東野圭吾，想寫到什麼程度，寫到有一天拿獎嗎？她說，「某天遇到張大春，他說書市在幾年前已呈斷崖式下滑，沒想到現在一看，谷底還能打洞，大家都很辛苦，寫書是我的興趣，如果出版社還願意幫我出書，我都願意繼續寫下去。」

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