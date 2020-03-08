【公子會】陳欣妍自爆曾戀上阿Sir　乜都做齊對方竟然唔認拍拖

「人生中總會遇上幾個渣男」這個說話幾乎能套在任何女性身上，就連「女神」都不例外。日前憑着《辣伙頭》和《黑市-公屋》而爆紅的陳欣妍（Shirley）就在電台節目《公子會》中，接受三位主持的「盤問」，被問出了兩段渣男愛情史之餘，還揭發了這一位新晉「女神」原來是一隻天真純純兔。

陳欣妍上了《公子會》接受火火、劉翁和森美的「盤問」。（Facebook圖片）

講起戀愛史，Shirley就說自己因為讀了9年女校，所以在大學時期才開始情竇初開，當時的自己被一個憂鬱小生所吸引說：「我好想變大人，跟我就Friend搭Friend咁樣識到個男仔，佢個樣好抑鬱，好似經歷大世好慘嘅事，同埋好鍾意去蒲。」又謂對這個「憂鬱小生」十分好奇，還是乖乖女的Shirley為了親近他又故意晚晚去蒲。

上《公子會》時，《辣伙頭》才剛剛播出。（電視截圖）

Shirley說，因為未去過蘭桂坊所以還找上網找資料做功課。她說：「嗰時咪好興Forever21嘅，我仲特登去買咗條黑色連身裙，同買咗人生第一對高爭鞋。」還表示怕自己太「薯」。森美聽完之後就十分愕然，想不到她會這麼認真，再追問之下，原來Shirley每天去蒲都是穿同一套「戰衣」，三位主持即笑她：「你咪係『蘭桂坊黑連』？日日都着黑色連身裙嗰個。」更笑說：「好彩你唔係日日拎住個黑色包包！」



不過「戀情」最後也沒有開花結果，因為一段時間後，Shirley就沒有繼續追他了。「有一日突破間醒咗，滿足咗個好奇心之後，之淡化咗。」

陳欣妍真係好Pure好True。（電視截圖）

隔了數個月後，Shirley又隨即戀上了一個大學課程的導師，但她就向主持形容是：「以為有拍拖，但係冇拍拖。」原來因為拍拖期間「乜都齊」，有拖手、Kiss，甚至見埋家長都好，但當她在一日問男朋友：「我哋係咪拍緊拖？」時，對方卻賴帳唔認數，還打了一篇長文解釋只是想繼續做朋友。森美就問：「咁當時妳點？」她說：「收到之後啖喺廁所爆喊囉！」真係陰公豬。

陳欣妍熱完身之後，講嘢竟然咁好笑。（IG@shirleyelephant）

不特止，第二段戀情遇到的才算是「渣男」。Shirley在節目中講到，原來這一任男朋友由IG向「女神」着手。她說：「佢個人好細心，有睇晒我所有IG post啲字。」更表示特別喜歡「有做功課嘅男仔」。之後兩人更慢慢演變成IG的「筆友」聊天，再而變成情侶。

森美仲話陳欣妍個樣同性格係完全兩個人。（IG@shirleyelephant）

直至到與男朋友旅遊回港後，男朋友竟然與Shirley提出分手。森美追問時，Shirley才說出了原因：「去之前我都Feel到有嘢，其實係我自己逃避，因為有一日佢細妹同我講：『阿哥今日帶咗個女仔上屋企，仲着埋妳條褲！』」森美就即時問：「妳冇嬲？」Shirley：「有㗎！我有問佢，佢就話出街做完運動，跟住又發返我脾氣，話：『聽日就去旅行，開開心心唔好咩？』」

陳欣妍在《黑市-公屋》做女主角。（IG@shirleyelephant）

Shirley還向三位主持說：「我信佛㗎，其實反思個拍拖過我都有賺，仲有開心過。」這時候錄音室就傳來一陣爆笑聲，劉翁想出聲糾正她，但就被火火和森美阻止：「你唔好教精佢吖！呢啲女仔我鍾意！」最後Shirley亦都有補充：「唔係吖，我係唔想嬲佢。因為我想解開個『結』，連下世都唔想遇到佢。」