【李屍朝鮮】迎接第二季3.13上架　重溫喪屍特性與4大未解謎團

Netflix首套原創韓劇《李屍朝鮮》（Kingdom）由朱智勛、裴斗娜、柳承龍等實力派演員主演，將喪屍元素加入古代權鬥成功引起劇迷的注意。加上有《隧道》導演金成勳與《Signal》編劇金銀姬聯手打造，成功將喪屍劇帶到去全新領域，更得到外國劇迷的青睞。首季留下多個未解開的謎團，相隔一年第二季終於在本月13日，香港時間下午4時全球同步播出。在煲第二季前，現在就同大家重溫首季的劇情及重點。

《李屍朝鮮》第二季即將於3月13日下午4時正式回歸。（Netflix圖片）

《李屍朝鮮》改編自網路漫畫《神的國度》，背景設定在16世紀末日本入侵朝鮮數年後的朝鮮王朝。故事由王世子李蒼（朱智勛飾）想探望臥病在床的父王被宮中人阻撓開始，為了追尋真相，李蒼微服出巡尋找醫治父王的李承熙醫員，卻在過程中意外發現瘟疫正在大舉擴散，受感染的人死而復生變成喪屍。在對付喪屍及調查真相的過程中，李蒼發現父王病死後被餵食「生死草」而變成喪屍，同時強大外戚家族海源趙氏的奸臣趙學柱（柳承龍飾）正密謀搶奪王朝。

相隔1年，終於有第二季！（Netflix圖片）

劇集圍繞宮廷權鬥及喪屍橫行，當中的角色都各有故事。點擊下圖看劇中的人物角色設定：

+ 4 + 3 + 2

喪屍特性

在《李屍朝鮮》中的古代喪屍跟我們過往所看過的現代喪屍很相似，嗜食人肉、沒有思想，若被咬就會轉化為喪屍。在首季中能夠看到這些喪屍只在晚間活動，日出便會匿藏在屋底。弱點在頭部，若要殺死喪屍就要瞄準頭部狠狠劈落去，它們亦怕水怕火。不過在首季結局醫女徐菲（裴斗娜飾）在冰谷找到生死草之外，還發現鎖着喪屍的鐵鏈遭解開，從而推測到限制喪屍活動的不是日夜，而是溫度。另外在第二季的正式預告中，清楚看到喪屍在日間行動自如的畫面，相信今季的喪屍會更兇狠，劇季血腥場面將全面升級！

「人肉湯」睇到O晒嘴

劇中以喪屍為主題，當然有不少血腥畫面，不過最令人留下深刻印象的就是令喪屍瘟疫迅速擴散的經典「人肉湯」驚嚇場面。故事背景設定在倭寇入侵的年代，當時戰火連連民不聊生更鬧饑荒，幾乎所有百姓都吃不飽睡不安。當時身在李承熙醫員在東箂的醫療院持律軒中的永信（金成圭飾）將被轉化成喪屍的王咬死的丹兒的屍體，烹煮給持律軒內飢餓的村民吃。在不知情的底下，村民吃得津津有味。當徐菲為村民盛湯的時候，竟然發現湯中驚現手指才發現為大家果腹的竟然是人肉湯，並導致所有人都變成喪屍。

首季還未解開的謎團：

1. 王妃能否誕下「太子」？

首季已經揭開將王變成喪屍的就是趙學柱，不過劇中並沒有解釋前文後理。而他的女兒中殿娘娘（金慧峻飾）亦假裝懷孕，在宮外設立秘密孕婦庇護所，待有人誕下男嬰就狸貓換太子，奪取世子之位。

2. 3年前發生咩事？

李承熙醫員為王施藥變成喪屍時，趙學柱曾說過「如同三年前一樣」這句話。同時在結局中，當徐菲在冰谷找到生死草之外，還發現鎖着喪屍的鐵鏈遭解開，而鐵鏈的設計竟然跟海源趙氏鎖上王的一樣，到底三年前發生過什麼事？

3. 安炫大監是忠是奸？

在世子遇上無數喪屍的時候，為何安炫大監（許峻豪飾）及其儒生能以熟練的手法去對付喪屍？而如果安炫大監已經見識過喪屍，那麼他跟趙學柱屬什麼關係？他從小就成為世子的老師，今季會否助世子對付趙學柱重奪世子之位？究竟安炫大監是忠是奸？

4. 為何永信懂得用槍？他的身世跟安炫大監又有何關係？

還有生死草的來源及跟喪屍的關係是什麼，誰是世子身邊的臥底等等，劇迷記得要13日準時收看第二季。