【李屍朝鮮】朱智勛揭世子只有15歲　自爆登基後想幫裴斗娜換衫

Netflix劇集《李屍朝鮮》（Kingdom）第二季將於本月13日，香港時間下午4時全球同步播出，與上一集相隔一年再播出，相信劇迷都期待不已。早前劇中3位主演朱智勛、裴斗娜和柳承龍就率先接受訪問，為新劇做宣傳外，亦分享了不少劇集的小秘密，原來「世子」一角實際年齡只有15歲？

朱智勛、裴斗娜和柳承龍接受訪問，順道回答劇迷對《李屍朝鮮》好奇的地方。其中有粉絲問到為何朱智勛世子一角沒有留鬍鬚及是否單身時，朱智勛笑着回答：「我（世子）的年齡只是14至15歲左右……」引來現場一陣笑聲。其後一旁的柳承龍忍不住問朱智勛：「你不是才30歲出頭嗎？」朱智勛立刻回答自己快40歲了，柳承龍表示佩服他的童顏，而裴斗娜則驚訝劇迷的問題非常精準！被問到世子如果即位後，會有什麼賞賜時，朱智勛就表示會送裴斗娜新的衣服。由於裴斗娜連續兩季也穿着同樣的醫女服，太有落魄的感覺。

早前朱智勛、裴斗娜和柳承龍接受訪問，回答劇迷對《李屍朝鮮》好奇的地方。（Netflix提供）

回顧《李屍朝鮮》第二季記者會現場：

+ 8 + 7 + 6

《李屍朝鮮》第一季的拍攝經歷寒冬，可是唯獨幸運的柳承龍大部份拍攝都在室內的皇宮內進行，他亦自言「相當好命」。被問到第二季會否有室外的戲份，柳承龍透露有戶外拍攝的場面，更預告自己將會非常活躍，向劇迷賣關子。三位主演最後亦有互相為對方畫人像畫，朱智勛及裴斗娜都把對方畫得得淋漓盡致，柳承龍卻把裴斗娜畫成佛教中的四大天王一樣，可見演員們之間的感情相當好。第二季除了朴秉恩和金太勲等新演員加入外，全智賢亦將預計在最後一集華麗登場。

《李屍朝鮮》第二季將於本月13日開播。（Netflix提供）

《李屍朝鮮》第二季劇照：