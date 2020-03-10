【二月廿九．劇透】吳海昕再穿越試圖阻意外發生　發現重要事實

ViuTV科幻愛情劇集《二月廿九》播出自今，收到不少觀眾的正評，大讚劇集有新意和誠意。劇集由Yeesa（吳海昕飾）的穿越故事為主線，加上跟Ryan（徐天佑飾）和會長家聰（劉俊謙飾）的三角愛情線。第6集（周一）講到Ryan向Yeesa表白，而已經穿越到2020年的北海道兩次的她，將會迎來第3次穿越。

Yeesa將會迎來第3次穿越。（劇照／李詩卉攝）

關於第7集（周二）的劇情，《香港01》記者向《二月廿九》導演羅嘉駿（Steve）集詢，下集主要講Yeesa的第3次穿越，Steve透露︰「Yeesa會努力嘗試改變命運，同時發現一個好重要嘅事實。」所指的就是改變自己會發生車禍而死的命運。而2020年的家聰跟Yeesa講的一堆數字「940920」，也終於將會有解釋。至於家聰跟Yeesa會否有發展，Steve就隱晦地說︰「發唔發展就自己睇啦。」

導演Steve真身上連登跟網民互動，而有關劇集的帖子亦推得超快，證明網民對劇集的討論度熱烈。（網上圖片）

據知，ViuTV曾一度把劇情內容放上網，不過後來已迅速下架，作為導演的Steve就表示超級擔心會被劇透。

點擊下圖睇吓更多靚相︰