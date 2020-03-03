【二月廿九．評論】劇集節奏明快　吳海昕跟兩男陷三角戀成焦點

當一眾劇迷煲完韓劇《愛的迫降》和台劇《想見你》之後，心靈是否有點空虛呢？不妨看看ViuTV的本地製作《二月廿九》，劇集在3月2日已首播，故事內容講一個2月29日出生的平凡女生Yeesa（吳海昕飾），於2017年2月28日為自己慶祝生日，在11時59分一刻意外穿越時空，來到天寒地凍的北海道，遇上和她未來命脈相連的兩個男人馬志浩Ryan（徐天佑飾）與和余家聰（劉俊謙飾）。

Yeesa是一個性格「大懵」傻氣的女生，吳海昕演起來有點韓劇女主角的感覺。而原來她的手機韓文歌鈴聲，也是導演羅嘉駿（Steve）特意找人作的，不是「罐頭音樂」，相當有心。（劇照）

劇集的英文譯名是《Leap Day》，「leap day」，除了是解閏日（2月29日）這天外，「leap」也可解作跳躍的意思，解作「時空跳躍日」，其實也揭示了時空穿越的主題，頗為別出心裁。劇集一開始，就穿插了有3位主角的畫面，當中也有時空的穿梭，鐘的秒針是逆行的。吳海昕接連問了幾個問題︰「乜嘢係命運？你信唔信命運啊？」、「如果你知道你嘅結局係點，你會唔會甘心被支配？」直接講到主題——穿越與命運，好像很嚴肅，但到女主角出場後，氣氛就輕鬆起來，Yeesa自我介紹自己的「黑仔」人生，出場有趣。據了解，首集出街的收視也不俗，有2.9點，最高一刻有3.3點，拍得上上星期四（20/2）播出的《究竟食咗乜》最高有3.5點的佳續。

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劇集節奏明快 結尾帶來懸念

首集的前三節以輕鬆調皮方式介紹了女主角的背景︰工作、家人和朋友，到「巴西龜」（岑珈其飾）出場時，雖然到後來跟他的「神聖幾何」學會朋友的對話因有點不明，所以帶點沉悶，不過想必這些也是一定要交代的背景人物。到後來Yeesa為自己慶祝生日，閉眼許願的一刻，突然穿越到了日本，之後遇到Ryan開始帶來轉捩點，為劇集掀起小小的高潮，故男主角之一的Ryan突然的出場也令人深刻和驚喜。從交代主角背景，和首集的結尾去看，着實是不俗，最後的部分帶來懸念，Yeesa怎樣才會回到2017年？Ryan是Yeesa的誰？另一位男主角家聰什麼時候會出現？能是因為只有十集的關係，節奏算是明快，暫時也令人想追看下集。

Yeesa的兩位好姊妹Fiona（李敏飾）和 嘉嘉（張凱娸飾）。（劇照）

主打北海道靚景 《教束》班底望擦出新火花

另外，劇集主打北海道的靚景，劇照和預告片也剪出大量白茫茫一片的雪景，唯美之餘，也甚有港人喜歡的「韓劇感」。而且，角色由俊男美女演員演繹，靚人靚景下，感覺份外浪漫。而劇集有不少《教束》的班底，編劇方面由《教束》導演黃智揚（Yellow）負責，很多演員如︰吳海昕、劉俊謙和岑珈其等也有演《教束》，自然合作無間。《教束》的劇情每集都非常有張力，令人期待今次在北海道的靚景下會否帶來另一種新鮮感。

Ryan之後會被派到北海道學藝。（劇照）

開頭跌倒這一幕，吳海昕在IG寫道，原來為了這兩秒畫面，她在中環連續跌了一小時。因為導演一直嫌棄她跌得不夠徹底、弧度不夠。又說︰「現在看到畫面才發覺他的嚴格與執著是正確的，宇宙無敵黑仔王怎能普通仆街，當然要凌空飛身再正面著地才顯得潦倒。」（Instagram@sofiee_ng）

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穿越劇情為主 勢必成為「港版《想見你》」？

穿越的題材其實早不算新鮮，所以必定要有其他元素豐富劇情，就像掀起熱潮的台劇《想見你》，以時間線的鋪排為重點，穿插過去與未來，令劇情更豐富。《二月廿九》同以穿越時空為題，Yeesa在新聞報導見到自己車禍垂危，奄奄一息。之後穿越回香港的她，重新認識Ryan與家聰，後來得到「神聖幾何學會」一眾奇人異士的幫助，追查穿越的原因。後來Yeesa其實已經不想去北海道，只是原來另有一關鍵人物（暫不劇透）令她要無奈要前往北海道。劇集也跟《想見你》一樣，用兩男一女為主角，是否可以成為「港版《想見你》」一樣掀起熱潮？就要繼續追看了。

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