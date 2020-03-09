【二月廿九】硬撼無綫《慶餘年》？　導演羅嘉駿︰Budget係天與地

ViuTV科幻愛情劇集《二月廿九》大獲好評，劇集以女主角Yeesa（吳海昕飾）的穿越故事為主，加上與兩個男主角Ryan（徐天佑飾）和家聰（劉俊謙飾）的三角關係。網民大讚劇集有新鮮感，而且拍攝和製作也相當用心，但劇集只有十集，已經播完一半，之後的劇情相信會更緊湊。不過，原來幕後團隊透露，結局的一集，也是剛剛在周一（9日）早上「開夜車」剪好，還可以有變數，所以觀眾分分鐘可以改變結局。

《二月廿九》的剪接師梁焯霖大爆為劇集幾日沒有洗澡，是辛苦但也有樂趣。（Facebook截圖）

負責《二月廿九》剪接的梁焯霖曾為劇集《短暫的婚姻》和電視《點五步》等擔任剪接師。他也在Facebook透露這次的辛苦，他講到︰「啱啱係我連續五日嚟第一次沖涼，真係好舒服。冇錯，我五日冇返過屋企、冇洗過頭、冇見過女朋友。每次搭巴士返屋企，最後都會被困喺車箱入面。病到死死下、攰到就休克、餓到肚都凹，都依然要繼續剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪，試過一上的士合埋眼就到咗屋企樓下，原來我同Yeesa一樣，都識穿越時空。」又透露了關於結局的安排，他寫︰「關於套劇嘅結局，其實我哋啱啱仲剪緊，就好似Schrödinger's Cat咁，一日未出街都冇人知個結局係點，你哋點爭論揀家聰定揀Ryan都冇用，個決定權喺我手上……枝剪接筆度hehe。」

至於網民激讚劇集畫面的調色好好，Steve表示是有參考日本電影的。（電視截圖）

其實導演羅嘉駿（Steve）也早在劇集播出前在IG發「千字文」，表示︰「由一開始我就有個諗法，幾唔夠budget都好，都要盡量做到電影級。」他們團隊的執着令他們星期一至日無休，「每次返屋企就帶5，6盒飯返公司，然後剪三日三夜先再返屋企。」然後繼續處於邊播邊剪的節奏。《香港01》記者跟Steve查詢，他指其實今早剛剪好結局，現在配樂、CG和混音都還在努力中，時間好趕。更說︰「唔止剪接師，全個後期team都痴線。」所以是剛剛才決定好結局的發展，他又指這次只剪了一個結局，不過他補充︰「剪嘅時候好有改動空間。（即係網民分分鐘可以改變到佢地命運？）都係㗎，所以結局我哋剪咗好耐先剪好。」

Steve表示︰「剪接師好辛苦，時間好趕，我地要拍完之後3個月做好440分鐘片嘅後期，其實好大挑戰。」（Instagram@stev.law）

講到《二月廿九》跟無綫同時間播出的《慶餘年》對撼，而同樣地是以穿越為主題，Steve就坦言︰「其實我無睇過慶餘年，不過我諗又唔洗比較，成個故事都唔同，Budget更加係天與地，我地想用最有限嘅資源拍到最理想嘅成品，每個幕前幕後都擺左好多心機先做得到。」更話自己未試過拍出來的作品就這麼高的關注度，感到鼓舞之餘，其實也有好大壓力，直言︰「呢幾日瞓唔到食唔落嘢。」

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