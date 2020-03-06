【二月廿九】吳海昕擢升女神對撼李佳芯？　分析首播已被熱捧原因

ViuTV的愛情奇幻劇劇《二月廿九》自播出以來，成為網民的討論話題，只是播出短短三集，網上的討論區已推到了第6個帖文，屬近來少見。而且，首集的收視有2.9點，最高一刻有3.3點，算是ViuTV的一大突破。究竟是什麼原因造就《二月廿九》成為熱話呢？讓我們分析一下。

北海道的靚景當然也是一大看點。（劇照）

首先，看劇當然是要看演員，劇集由吳海昕（Sofiee）、徐天佑和劉俊謙三人擔任主角，這個俊男美女配必然吸引，不過當中的帶來的新鮮感更為重要。現年30歲的Sofiee做過空姐，最令人記得是在2014年選過無綫的港姐，最後雖然大熱倒灶，但贏盡民心，有「民選港姐」之稱。

Sofiee的形象清新，非常適合做Yeesa這個鄰家女孩的角色。（Instagram@sofiee_ng）

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曾在曾在紐約電影學院修讀電影表演課程的Sofiee在卸任港姐後，積極在電視劇和舞台劇界發展，也視電影界為目標，曾拍ViuTV受歡迎劇集《教束》的她，在劇中不算是有太多戲份，始終劇集主角是馬修書院的師生。正正是這樣，令觀眾更為期待她有更重戲份的演出，再加上樣子甜美清純的她，甚有觀眾緣，也有近年大熱的氣質女神的感覺，自然吸引一班「宅男們」追看。劇集有部分在日本北海道取景，濃濃的日劇感加上Sofiee的外表，像極了日劇女主角的模樣。不知道她能否憑這劇一炮而紅，有力挑戰TVB有差不多感覺的氣質女藝人李佳芯（Ali）？

三位主角外形般配。（資料圖片）

Sofiee加劉俊謙，在《教束》也出現過這樣的組合，不過再加上近年鮮有拍電視劇的天佑，就非常有新鮮感，而且如果對於看開TVB劇的觀眾來說，三位的面孔着實新鮮，也令人期待他們能帶出什麼火花。而且對比起無綫或以往ViuTV的劇集，《二月廿九》的鏡頭電影感非常重，而且調色方面也非常有日劇的感覺，連劇照也拍得相當唯美，吸引年青一代的觀眾收看。

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另外，本地電視劇甚少以純愛情為重點，而且故事的重點就是三位主角的關係，比起無綫固有的爭產、某職業的主題為簡單，反而令年青觀眾更投入。比起《教束》的緊張、《黑市》的恐怖等，愛情故事似乎更易入口，至少多了一群愛情劇迷。

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網民也大讚劇情夠「貼地」，例如講到女主角到「神聖幾何學會」作穿越分享的這幕，網民留意到有「花生兩包 thx」這句，大家又get到嗎？不過有更細心的網民就指這幕發生在2017年，當時還未有這句用語，算是小小的bug位，不過網民就是喜歡它的「貼地」。（電視截圖）

而且，因為疫情影響，以無綫為例，收視也大幅飆升，這可能與市民選擇避免外出，盡量留在家中有關，在家中沒事做，就開電視，免費電視的選擇也不同，主流的不是TVB就是ViuTV，以致有好多人抱着一看無妨的心態，再加上早前網絡上興起一些抵制無綫的風潮，故多人看了ViuTV也不是沒有原因的。