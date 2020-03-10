李佳琦買1.5億豪宅同唐嫣胡歌做鄰居　有網民唔抵得：憑乜嘢？

內地「口紅一哥」李佳琦憑藉直播唇膏試色而爆紅，短短兩年收入2億（約2.2億港元），受歡迎程度可見一斑，最近他於上海購入的頂樓複式豪宅曝光，隨後引起網友熱議。

有網友爆料指，李佳琦花了1.3億（約1.5億港元）買入上海雲錦東方二期的豪宅，與胡歌、唐嫣做鄰居，而且他的單位大過兩位明星。該網友續指到，一般的頂樓複式只有兩層，上面那層一半是住房，一半是露台。但李佳琦的這個單位有三層，下面兩層每層380平米（約4090呎），第三層由200平米（約2153呎）的室內與過百平米（100平米約1076呎）的花園組成，總面積超過1000平米，相當於過萬呎，認真豪氣！

點擊下圖睇李佳琦豪宅局部：

不過，就李佳琦買過億豪宅的消息，網上出現了不少冷嘲熱諷的言論：「這裡一磚一瓦都有姊妹們的一份力」、「姊妹們，你們買的每一支口紅，都成了內環線大平層的磚下之魂」等類似話語，似乎是嘲李佳琦賺的錢與能力不成正比，憑什麼買得起豪宅。對此，網友們紛紛反擊道：「靠自己本事賺錢，而且人品正，為啥不可以，銷售界的top頂流，應該的」、「他真的超努力的，我看到試口紅，真的心疼他的嘴唇都紅腫了，有時候不賣還試給我們看」、「人家能讓人買是本事，不管別人衝動消費還是本來要買，李佳琦就是做到了讓人心甘情願掏錢」等。

憑藉試唇膏走紅之後，李佳琦還拍攝了不少雜誌以及同藝人合作，早前《慶餘年》的張若昀與李純還作客他的直播間。（微博@李佳琦Austin）

其實李佳琦有今時今日的成就絕對離不開自己的努力。92出生的他，爸爸在地方銀行工作，媽媽是小學老師，只是一個普通家庭。李佳琦在2017年前往上海，到2019年個人收入已接近2億。去年天貓雙11預售日，李佳琦再次刷新直播紀錄，吸引逾3000萬粉絲參與。成名後的他曾在訪問中表示，現在的生活全部都是直播，每場直播6小時以上，由夜晚7點到凌晨1點，一年365日，他直播了389場，每日都要直播，完全不敢休息。他解釋到：「現在淘寶上活躍的主播至少6000個以上，每日直播的場次高達10000場左右，所以如果你今天不直播了，說不定你的粉絲就被另外的直播吸引住了，她可能第二天就不來看你了。」

要知道，李佳琦的直播全部是直接用嘴試唇膏，一場6小時的直播，能夠擦189支唇膏，反複擦，反複卸，對嘴唇的皮膚傷害極大，有時甚至痛到吃不下飯……可見他對自己有多狠。

李佳琦的直播工作量相當大。（微博@李佳琦Austin）

而李佳琦之所以這麼受粉絲歡迎，除了他真實、幽默風趣之餘，一來他推薦的產品不錯，二來他會為粉絲帶來很多其他地方難以找到的優惠同折扣，價錢便宜過市面，還會贈送很多試用裝等等，讓自己、廠商以及粉絲三方受益，因此網友對他的評價都非常正面，認為他買10.3億的豪宅也不為過。

想得到的東西，應該把握機會，努力實現，而不是對別人冷嘲熱諷，用李佳琦自己的話來說就是：「堅持，才能看到真實的自己。」