【口紅一哥】李佳琦直播遇章子怡亂入網購　網民：女人也逃不過他

武漢肺炎肆虐，很多人也減少了去街，紛紛加入網購打發時間，內地著名美妝直播主，有口紅一哥之稱的李佳琦，近日直播時竟然遇上國際巨星章子怡幫襯，還在網上留言問他「怎麼買？」，李佳琦的粉絲紛紛提醒直播中佳琦，當他知悉章子怡也在看他的直播，忍不住說「姐妳有什麼要買，還是我送妳吧。」李佳琦突然化身小粉絲，畫面相當有趣。

近日李佳琦進行直播，竟然遇上章子怡亂入。（影片截圖）

李佳琦在內地是享負盛名的直播主、帶貨王，他試過1分鐘賣出14,000支唇膏，為胡歌新戲直播宣傳，6秒鐘賣出24萬張戲票，連馬雲也要找他合作，在雙11宣傳，戰績彪炳，雖然他是帥氣大男孩，但在美妝領域卻是一位專業化妝師，口頭禪是「Oh my God！」、「太！美！了！」，他每次直播不但女士要大破慳囊，更會引起搶購熱，名副其實是「手快有、手慢冇」，但最近卻有位女性客人，令李佳琦直播時不知所措。

章子怡元旦產子，剛剛坐完月，竟然已經網購。（章子怡微博圖片）

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近日李佳琦在微博直播推銷產品，正當他講到興高采烈，情緒高昂之際，突然有一位國際巨星章子怡在網上留言，詢問他「怎麼買？」，當時佳琦還不知道有紅星光顧，要網民不停留言提醒他，當李佳琦知悉後，馬上變得臉紅紅，一臉羞澀的樣子，更化身小粉絲問對方，「姐，是不是一個都沒買到，姐妳有什麼要買，還是我送妳吧，讓妳破費好像不太好。」章子怡在元旦誕下第二胎，剛剛坐月完畢，看來百無聊賴下，也加入了網購行列，而網民也紛紛說「女人都逃不過李佳琦。」連國際影星章子怡也不例外。

李佳琦跟人氣女星迪麗熱巴也曾經合作。（李佳琦微博圖片）