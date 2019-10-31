【多圖】內地口紅一哥李佳琦轉賣易潔鑊出事　直播煎蛋即場被打臉

內地美容直播主李佳琦，被譽為「口紅一哥」，皆因他的超強銷售術，曾創下5分鐘賣出15,000支唇膏的紀錄。由化妝師轉做網紅，有專業知識支持，固然甚受歡迎，但他轉賣其他產品，結果又是如何呢？近日他在直播中卻遭遇滑鐵盧，被指跟生產商倒米，情況相當尷尬。

李佳琦被譽為內地口紅一哥，擁有超強銷售術。（李佳琦微博圖片）

李佳琦原是一名專業化妝師，但他生得青靚白淨，皮膚滑溜，轉做直播主更由他親自上陣，嚴選唇膏產品推介給女士，風趣幽默的說話神態，加上化妝師的專業知識，讓他成為網絡紅人，曾創下5分鐘賣出15,000支唇膏的紀錄，連馬雲也特意找來他合作拍攝雙11廣告，李佳琦亦晉身年收入千萬人士，由於他有著一班女性粉絲支持，所以廚房用品也找他合作，目的自然是由他推介產品，但走出了美妝範疇，李佳琦卻慘遭滑鐵盧。

李佳琦直播推介易潔鑊，卻即時被打臉。（影片截圖）

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近日李佳琦跟助手直播一起推介易潔鑊，更聲稱不會黐底，由助手倒出生雞蛋落鑊，但蛋漿所經之處，清楚看到已經黐住鑊底，百分百跟生產商倒米，李佳琦見狀匆忙救亡，不斷用鑊鏟鏟起雞蛋，還說「它不粘的，它是不粘的」，而網民邊睇忍不住說「這也是不粘鍋？」，更紛紛質疑李佳琦推介的產品。其後生產商發聲明，指可能雞蛋過凍，跟熱鍋的溫差過大，才會出現上述情況，看來李佳琦以後直播之前，要先真正試用產品，避免即場被打臉。