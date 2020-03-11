58歲杜德偉皮膚緊緻光滑　4招保持身心年輕

現年58歲的杜德偉（Alex），還有兩年就「登六」，但他在社交網上分享的近照看來，皮膚依然非常緊緻光滑，目測最多似三十幾歲，好似食咗防腐一樣，加上打扮極新潮年青，完全冇老態。

杜德偉的最新相片，雖然快將60歲，但皮膚依然非常光滑。（IG圖片／alexto_dudewei）

杜德偉一向出名凍齡，但估唔到快60歲都依然keep到，不只面上幾乎沒有皺紋，早前赤裸上身為3歲囝囝AJ吹頭，個Body完全唔似年過半百，防腐程度驚為天人。究竟如何可以保養得咁好？細看杜德偉的生活習慣，離不開以下4點：

經常跳舞

杜德偉作為跳唱歌手，常年練習舞蹈，有指舞蹈能夠有效減少產生面部皺紋，因為在跳舞的過程中，血液循環速度會加快，新鮮的氧隨着血液被輸送到面部，令皮膚變得更加有光澤，加上恆常的運動量，可令增加肌肉質量和力量，令肌膚保持結實。

跳舞可令人保持年輕。（IG圖片／alexto_dudewei）

保持心境年輕

雖然已經58歲，但無論是哪個年代，杜德偉永遠都走在潮流的尖端，打扮非常年輕，加上經常運動，增強身體機能，同樣可令到心境保持年輕狀態。生理年齡沒法改變，但心理年齡卻可以調整，有研究顯示，保持着年輕的心境，可以令身體保持活力，比實際年齡年輕。運動加上年輕心境，在抗老路上相輔相成。

杜德偉打扮非常年輕，永遠走在潮流尖端。（IG圖片／alexto_dudewei）

保持足夠睡眠

杜德偉曾經在訪問中說過，保持足夠睡眠是他的保養心得。睡眠期間，身體可以自行修復，當中分泌生長激素，可促進脂肪分解、蛋白質合成、調整身體各部位代謝、維持肌膚彈性、強化免疫系統等功能，令身體維持在年輕狀態，睡眠是最簡單的抗老方式。

保持足夠睡眠，可以維持肌膚彈性、強化免疫系統等功能，令身體維持在年輕狀態，杜德偉的皮膚比實際年齡年輕很多！（IG圖片／alexto_dudewei）

飲食要清淡

杜德偉亦曾說過平日飲食比較清淡。重口味的飲食習慣會加速細胞老化，加速人體衰老，更容易長皺紋；清淡的飲食，減少油份攝取，不容易導致肥胖，同時可以保持血管健康。