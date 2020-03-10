【二月廿九】播出前三天剪好結局　導演羅嘉駿：我諗ViuTV想殺我

糅合愛情和穿越的ViuTV新劇《二月廿九》，自上星期播出後，網上討論度爆燈，就連「視后」田蕊妮亦在個人Instagram發帖大讚好睇，隨即引起新一輪討論熱潮，很多觀眾都關心劇情發展：到底主角Yeesa（吳海昕飾），能否阻止自己在2020年2月29日死去？其父辰叔（張松枝 飾），是否有不可告人的秘密，所以從來不向女兒提及母親生前的事？至於「神聖幾何學會」會長余家聰（劉俊謙 飾），為何能夠擊敗「暖男」Ryan（徐天佑 飾），奪得Yeesa芳心？這些答案，都將會在未來播出的4集揭開。

雖然距離周五（13/3）《二月廿九》第10集大結局播出只有三天，不過此劇的導演羅嘉駿（Steve），今早（10/3）在個人社交平台上載與兩位剪接師 ── 梁焯霖與何定康的合照，並宣布終於完成這一集所有後期製作。「無限個通宵之後又一個朝早8點，終於完成第十集！」他又拍心口保證，這一集將會很好看。Steve又趁這機會向ViuTV致歉。「我諗ViuTV同事好想殺咗我，因為我哋集集都遲交好多，喺度講聲唔好意思！」

《二月廿九》第六集裏，Ryan（徐天佑飾）終於鼓起勇氣起向Yeesa（吳海昕飾）表白卻遭拒絕。（《二月廿九》劇照）

因為預算問題，羅嘉駿與編審黃智揚（Yellow，右）都要在《二月廿九》裏粉墨登場，客串道士。（導演羅嘉駿提供）

《二月廿九》監製兼導演羅嘉駿，為了拍攝此劇，完全瞓身，希望在資源緊絀的情況下拍出好作品。（羅嘉駿導演提供）

羅嘉駿導演今早在個人社交平台宣布，終於完成《二月廿九》第十集大結局的後期製作。

總經理憶述導演「賣橋」過程 完全忘我

劇集受歡迎，最開心的莫過於ViuTV高層，總經理魯庭暉亦在個人IG發帖，憶述當初Steve前往他的辦公室「賣橋」的過程，「魯暉」笑言Steve當時已經進入忘我境界。「佢講咗大約10分鐘嘅時候，佢電話響，原來佢泊咗架車去停車場人哋D（啲）月租位，個停車場辦事處打電話俾佢，叫佢快啲落嚟郁架車，如果唔係鎖車。佢話好好好，好快落嚟。跟住佢收咗線，完全若無其事咁繼續講故事。繼續講多10分鐘電話又響，佢又敷衍左（咗）兩句跟住收線繼續講，搞到我都戥佢急，我忍唔住問：你使唔使落去郁左架車先呀，佢答唔使，繼續講。如是者我都唔記得咗幾多次個管理打咗俾佢（起碼四五次）佢都完全Ignore mode，繼續講關於呢個劇嘅嘢。之後，我冇問佢架車最後有冇俾人鎖，我只係問咁幾時交到貨。」

ViuTV總經理魯庭暉在個人IG憶述，當初《二月廿九》導演羅嘉駿如何向他「賣橋」。（Instagram.com/lofaig）

到底2018年至2019年間，「神聖幾何學會」會長余家聰（劉俊謙飾）做過甚麼事情，令他成功獲取Yeesa（吳海昕飾）的歡心，於2020年之前成為她的男朋友？（《二月廿九》劇照）

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