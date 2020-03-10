【婚前21天】吳尊將愛情故事畫成童話書　仔女助攻成功打動老婆

現年40歲的吳尊與老婆林麗吟由16歲相戀至今依然十分恩愛，婚後育有9歲女兒NeiNei和6歲兒子Max，一家四口非常幸福。不過吳尊一直為沒有與老婆舉行婚禮感到遺憾，所以近日兩人就齊齊參加內地真人騷節目《婚前21天》，希望透過節目補辦婚禮。但由於兩人在婚禮形式上出現分歧，吳尊特別將與老婆的戀愛經歷畫成童話書，更甜蜜表白，成功說服太太，羡煞旁人！

吳尊與老婆林麗吟近日參加內地真人騷節目《婚前21天》。（微博@婚前21天）

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吳尊在節目中自爆早在2004年已經結婚，換言之他在2005年加入飛輪海出道前已為人夫，隨即引來不少粉絲直斥他是「大話精」。之後再有傳言指吳尊為了讓囡囡NeiNei跟自己同日生日，及讓囝囝Max跟老婆同日生日，兩次迫太太提前剖腹生產搞到大出血，但吳尊事後澄清傳聞不實。雖然傳言滿天飛，但節目播出後，不少網民都被他們之間的浪漫愛情打動！

吳尊日前在微博分享一張兩人於24年前拍拖時的照片。（微博@吳尊）

吳尊將與老婆的愛情故事畫成童話書，更一家人擠在床上講故事。（微博@婚前21天）

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林麗吟認為擇個吉日，兩家人一起食餐飯就夠了，希望低調舉行婚禮。為了令老婆改變立場，吳尊親自將他們的愛情故事畫成童話書，更一家人擠在床上講故事。吳尊將自己畫成騎士，將老婆畫成公主，兩人在1996年一見鍾情，但相戀一個月後，吳尊要去澳洲留學，兩人分隔兩地，他因為太掛念林麗吟晚晚都喊，終於在1997年林麗吟跟隨吳尊到澳洲，兩人一起求學。直至2006年飛輪海出道，吳尊越來越成功，不過因為要照顧大肚的老婆，他在2011年毅然決定退出飛輪海。隨着NeiNei同Max出世，一家四口幸福快樂。聽完這個浪漫的愛情故事後，NeiNei同Max一致同意應該舉行一個盛大的婚禮，林麗吟亦被打動，吳尊同老婆甜蜜錫錫，令人羡慕！

吳尊花盡心思，成功打動老婆！（影片截圖）

最後更甜蜜錫錫！（影片截圖）