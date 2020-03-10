網爆廣電總局下半年封殺男男戀劇集　肖戰累陳飛宇錯過爆紅機會？

內地男星肖戰最近因粉絲舉報同人文作者致AO3網站被禁，雖然這件事與肖戰本人並無實質關聯，但網友普遍認為「粉絲犯錯，偶像買單」，因此他遭到全民抵制。 一石激起千層浪，有網友爆料「廣電總局或管控耽美（指男性與男性之間的愛情）小說改編的影視作品」。

該網友表示自己有獨家消息：「廣電總局準備下半年出台政策管控耽美改編的影視作品，聽說這次是下了大決心確定是一刀徹徹底底封殺耽美影視作品。」並透露有兩套正在籌備的耽改劇《默讀》與《撒野》已經擱置，製片方解釋為「政策原因禁止拍攝」。

網友稱有獨家消息指廣電總局將整改男男戀小說改編劇集。（微博截圖）

去年肖戰與王一博主演古裝劇《陳情令》之後，兩人人氣急升，躋身「頂級流量」，由於這是耽美小說改編的劇集（簡稱耽改劇），肖戰憑藉該劇走紅，但粉絲又想洗脫同人出道的身份，種種行為令人憤怒，所以或受肖戰粉絲舉報AO3網站的餘波影響，耽美劇可能將被徹底封殺。

不過對於肖戰同王一博的粉絲來講，這或者是他們希望看到的，因為耽改劇盛產流量，娛樂圈更迭之快，當新的頂級流量產生之後，自己的偶像可能會被遺忘。

王一博、肖戰因《陳情令》彈起，但因肖戰粉絲的過激行為，該劇或成為最後一套耽改劇？（微博@陳情令官微）

放眼今年備受矚目的耽改劇要數《皓衣行》，由陳飛宇、羅雲熙主演，配角有陳紅、何中華、曾黎、趙文卓等，陣容強大。而兩位男主角組成的CP「飛雲系」也在即日登上微博CP超話第10位。排在首位的是肖戰、王一博CP「博君一肖」，第二位是歌手阿雲嘎、鄭雲龍CP「雲次方」，第三位是黃景瑜、許魏洲CP「鯨魚與洲喵」......前10位全是「男男CP」，這就不難看出為什麼耽改劇人氣那麼高。

「男男CP」佔據微博CP超話前10位置！（微博截圖）

講起內地的耽改劇，比較早期的算是許魏洲與黃景瑜主演的《上癮》，2016年在網絡播出，但尚未播完便被廣電總局了勒令下架；之後2018年的《鎮魂》，捧紅白宇、朱一龍；再到去年的《陳情令》，耽改劇幾乎拍一套紅一套，可見相當受歡迎。

雖然陳飛宇爸爸是陳凱歌，媽媽是資深演員陳紅，一出道便頂著星二代的光環，而且身高188cm，今年才20歲，可謂前途無限。但如果廣電總局真的着手管控耽改劇，他與羅雲熙很有可能錯過這個令人氣更上一層樓的機會。

對於「封殺耽改劇」，網友意見不一，有人讚同：「如果是真的，那原耽小說終於不用被隨便魔改，也不會出現一部戲捧紅某個不知名演員」，但也有人認為「這個信號不僅僅是劇拍不了，文也重創啊」等，擔心耽美小說也會受到限制甚至封殺。

陳飛宇與羅雲熙主演的《皓衣行》於今年一月官宣陣容，吸引大批粉絲矚目。（微博@陳飛宇工作室）

羅雲熙出生於1988年，畢業於上海戲劇學院舞蹈學院芭蕾表教專業。（微博@羅雲熙工作室）

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