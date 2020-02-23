內地網絡綜藝面臨94條新製作標準　內容惹網友震怒：都什麼年代了

近日，國家廣電總局剛剛發布了拍攝劇集以及藝人片酬的新規，21日，中國網絡視聽節目服務協會又發布《網絡綜藝節目內容審核標準細則》，圍繞網絡綜藝節目提出94條標準，在網絡引起熱議。

《細則》共分為九個部分，就才藝表演、訪談及棟篤笑、真人騷、選秀、情感交友、少兒親子、生活體驗（旅遊、美食等）、專業競技、遊戲比賽、角色扮演的故事推理等各類網絡綜藝節目，從主創人員選用、出鏡人員言行舉止、到造型、舞台美術、佈景設計、文字語言使用、節目製作包裝等不同方面制訂了標準。

該《細則》就網絡綜藝多個類型提出標準。（微博圖片）

在第一部分「通用細則」的第二項「出鏡人員言行舉止問題」標準中，包括「出鏡人員出現語言或行為低俗、惡搞等不文明情況」、「出鏡人員相互之間調侃和挖苦、吹捧、調情，或使用性暗示和性挑逗動作、語言的」。不少網友討論去年在真人騷《極限挑戰5》中，Henry（劉憲華）曾對迪麗熱巴疑似出言不遜的行為。（Henry劉憲華玩遊戲行為過激出言不遜？ 迪麗熱巴黑面：你閉嘴！）

標準中對出鏡人員的言行舉止提出多項標準。（微博圖片）

而服裝方面，規定出鏡人員不可以穿着並非節目場景或內容必需的、刻意展示性感和性吸引力的服裝。不知道參加節目時嘉賓撩起上衣或者除衫，以及Deep V衫算不算「刻意展示性感」呢？

在湖南衛視體驗生活類節目《嚮往的生活》中，演員彭昱暢與蔣雪鳴曾對着鏡頭對比腹肌。（視頻截圖）

在第二部分「分類細則」的第一項「訪談及脫口秀（棟篤笑）類節目問題」標準中，不可以討論明星個人婚戀、生育、糾紛、緋聞等生活隱私，或展示奢侈生活、豪華婚禮、子女天價教育等的話題和主要內容。而最近蕭亞軒在最新一季《吐槽大會》中吐槽自己只是個「平平無奇的戀愛小天才」，容祖兒與之討論前度時，蕭亞軒說過去的要勇敢剪短它，即指回憶，而Joey則反問到「剪哪裡？」嚇到主持人張紹剛大步向前捂住她的嘴。如今出了這些標準，這類節目的言論空間應該會進一步收窄。

《吐槽大會》的對話比起其他節目來說相對大膽，但如今出了這項標準，似乎以後會有所改變。（視頻截圖）

第二項「選秀及偶像養成類節目問題」中，規定「不可推薦、宣傳偏離主流價值觀和大眾審美取向的選手或節目參與人員」，但「大眾審美」的標準是什麼呢？

標準中並未指出「大眾審美」的定義。（微博圖片）

在「情感交友類節目問題」中，嘉賓或節目參與人員的言行不能逾越傳統道德觀念和倫理底線、不能宣揚消極頹廢的婚戀觀和家庭觀、不能宣揚性自由、性開放……有網友對此提出質疑：「譬如不婚主義、丁克家庭以及性取向呢？」不知道這些算不算「違背」該標準，同時還表示：「所以性不自由不開放。這麼明目張膽在21世紀說這種話也確實驚到我了。」

有網友對多項「標準」提出質疑。（微博圖片）

而第八項「有角色扮演的故事推理、演藝類節目問題」中，提出不能對破案過程等進行過度娛樂化表演與表現，不知道這是否暗指湖南衛視推理綜藝節目《明星大偵探》，肖戰、魏大勛、范丞丞等都有參加。

此外，另一條標準還提出不能脫離故事設定的年代，表演、演繹中大量使用與設定的年代差異較大的當代價值觀、言行方式、搞笑梗（Gag）等。但對於綜藝節目，竟然不能用當代價值觀？

《明星大偵探》已經去到第5季，與很多當紅明星參加，人氣高企。（明星大偵探官微）

對於這些標準，內容中舉例部分全部省略，的確有些含糊不清，因此網友們紛紛議論到：「什麼年代了，能不能睜開眼睛！閉着眼睛瞎禁！能不能聽聽群眾的聲音」、「限制你、擠壓你、進而操控你，這也只是大環境緊縮的一處略影」、「嘴上高喊民主，心裏把民當豬」等等，吐槽這些「標準」。

網友吐槽聲不斷。（微博截圖）

點擊下圖睇94條完整標準：