【梨泰院Class】劇中詩句紅過朴敘俊　激勵變性人奮戰超熱血　

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

在新冠肺炎（又稱：武漢肺炎）的影響下，大眾都避免外出，在家的時間長了，變相多了時間投放在煲劇上；韓劇熱潮居高不下，繼玄彬與孫藝真主演的《愛的迫降》後，《梨泰院CLASS》（이태원 클라쓰）掀起新一輪的討論，最新一集（7日播出的第12集）劇情更達至高潮：回到長家的張根秀（金東希飾）黑化，向大眾揭破馬賢利（李珠英飾）是變性人，逼使朴世路（朴敘俊飾）的「甜夜」在廚藝競技節目《最強酒館》退賽，而這個賽果關係着一大筆投資金額……

馬賢伊（右）被揭發是變性人後大為崩潰，皆因受影響的不單是自己，還有對自己寄予厚望的一群伙伴。（劇集截圖）

李珠英飾演變性人馬賢伊令觀眾大為驚艷，原來本人都好索？

+9
+8
+7

雖然人類文明不斷在進步，可是有很多傳統觀念依然根深蒂固地植根在腦海中，LGBT仍然未被普遍所認同，在媒體揭發馬賢伊是變性人後，其他人立刻議論紛紛，並以異樣目光看待她。除了朴敘俊說出的：「你不需要向別人說服自己是誰。」成為本集金句外；而趙以瑞（金多美飾）為勉勵馬賢伊亦唸出的一首由原作漫畫作者趙光真所寫、名為《我是一顆石頭》（나는 돌덩이）的詩，這首詩更因為觀眾有所共鳴而登上NAVER熱搜榜，排名更勝主角朴敘俊。

+12
+11
+10
盡情燒灼我吧，我是一顆傲然屹立的石頭； 猛烈鞭打我吧，我是一顆堅不可摧的石頭； 將我囚禁在無盡黑暗中吧，我是一顆獨閃耀的石頭； 我不會四分五裂、更不會化為灰燼，甚至拒絕所有自然法則。 就這樣存活的我，我是鑽石！
《梨泰院Class》趙光真

馬賢伊最後還是選擇如詩中所說，正面迎戰大眾的非議，勇於做自己，她拿起麥克風宣布：「我是甜夜廚師馬賢伊，我是變性人。還有今天，我會贏得冠軍！」

【梨泰院Class】韓劇漫畫大不同　朴敘俊權娜拉原來係一見鍾情？
【梨泰院Class】權娜拉扮高中生零違和　靠雪櫃保養逆齡美肌？
【梨泰院Class】朴敘俊逆齡15年搭檔李鍾碩緋聞女友　破收視紀錄
【梨泰院Class】朴敘俊帶起「栗子頭」風　原來朴寶劍GD都剪過
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。