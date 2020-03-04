【梨泰院Class】朴敘俊帶起「栗子頭」風　原來朴寶劍GD都剪過

由朴敘俊、金多美和權娜拉等主演的韓劇《梨泰院Class》，自1月尾開播後，收視一直相當不俗。熱血又勵志的劇情相當吸引外，男女主角在劇中的造型也成為了話題之一。其中朴敘俊的「栗子頭」更帶起了新一輪熱潮，不少韓國男生都爭相模仿。

《梨泰院Class》中的朴敘俊飾演不向惡勢力低頭的正直青年朴世路，準備了長達15年的復仇計畫，為意外死去的爸爸報仇。而朴敘俊在劇中由高中時期開始，已經頂着一個極短的「栗子頭」，成功成為劇中的一大焦點。繼玄彬在《愛的迫降》的軍人頭爆紅後，朴敘俊的「栗子頭」亦成功帶起一陣熱潮，成為不少髮廊的生招牌，就連藝人曹世鎬最近也加入挑戰。已經維持「栗子頭」6個月的朴敘俊坦言，每隔四日就要剪一次頭髮，打理上比想像中難得多。

因為拍攝《梨泰院Class》，朴敘俊成功帶起「栗子頭」的新熱潮。（IG/@bn_sj2013）

按圖睇嘗試過「栗子頭」的韓星：

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「栗子頭」風吹到首爾街頭，不少韓國男生都追上這一股熱潮。早在上月，朴敘俊就曾在YouTube上公開整個剪髮過程，本來留有偏長瀏海的他，紀錄了變身朴世路的整個過程。雖然朴敘俊的五官清秀，完美消化新造型，可是一次把頭髮剪短的他也坦言需要適應，自嘲像準備入伍一樣。心思思想挑戰「栗子頭」但又怕中伏，最好就是直闖朴敘俊的髮型屋。LULU Hair是清潭洞有名的美容室，鄰近地鐵清潭站9號出口，TWICE和少女時代等都是常客。雖然是明星美容室，可是一般單剪收費只需5萬5千韓元起（約360港元），比想像中便宜，讀者有機會不妨挑戰一下！

走在韓國街頭，不時見到有髮型屋利用玄彬及朴敘俊做生招牌。（Naver）

睇朴敘俊示範「栗子頭」！