【梨泰院Class】權娜拉扮高中生零違和　靠雪櫃保養逆齡美肌？

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐，教育局日前亦宣布學生將停課至4月20日，漫漫長假該做什麼消磨時間？煲劇絕對是其中一項好選擇！繼玄彬與孫藝真主演的《愛的迫降》後，JTBC漫畫改編電視劇由朴敘俊、金多美、權娜拉主演的《梨泰院CLASS》（이태원 클라쓰）掀起另一股熱潮，收視率節節上升，21日播出的最新一集更突破 13%。有追看的觀眾除了留意長腿歐巴朴敘俊，也許也會對他劇中漂亮的初戀感到好奇；飾演吳秀雅的是權娜拉，曾經是女團Hello Venus的門面擔當，亦是另一韓流男神李鍾碩的緋聞女友。

權娜拉在2012年以韓國女團Hello Venus副主唱兼門面的身份出道。（網絡圖片）

權娜拉在《梨泰院Class》中飾演的角色性格雖然不盡討好，但觀眾都會被她的美貌所征服。今年29歲、身高172cm的權娜拉，擁有九頭身黃金比例之餘，還有精緻的臉容；在劇中除了符合年齡的知性OL打扮為人所驚艷，最讓人印象深刻的無疑就是她逆齡10年的學生打扮，穿上校服配以及肩短髮亦毫無違和感，因而獲得「最美初戀」的稱號。權娜拉白皙又水嫩的肌膚讓觀眾不禁好奇到底是怎樣保養的，她之前在綜藝節目《我獨自生活》中就分享了一些個人護膚秘訣。

權娜拉在《梨泰院Class》中逆齡10年演學生都毫無違和感！（劇照）

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權娜拉的護膚秘訣分為早晨和晚間兩個部份，早晨起床洗臉後需要馬上補充肌膚的營養，所以她會從雪櫃取出冰鎮後的保養品塗在臉上，並輕拍至完全吸收。至於晚間保養的部份，權娜拉準備小碗加入清水及綠茶粉攪拌均勻，並放入幾片化妝棉，放進雪櫃等待變涼。將臉洗淨後，將吸收綠茶的冰涼化妝棉敷三至五分鐘，在家中沒有面膜時，這個方法同樣可以達到保濕效果。溫馨提示：因應各人肌膚屬性不同，功效亦會因人而異。