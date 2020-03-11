《梨泰院》真人版！　洪錫天19年前出櫃慘被封殺兼遭同志欺凌

Netflix的熱播韓劇《梨泰院Class》近來創造不少話題，南韓人氣男星朴敘俊飾演的男主角朴世路，為了替父親報仇在梨泰院開設小酒館，反抗財團大快人心。除了片中男主角的「栗子頭」引起討論，現實生活中有「梨泰院餐飲大亨」封號的洪錫天，也驚喜出現在劇中，受到網友熱議！

朴敘俊劇中的「栗子頭」引起熱議。（《梨泰院Class》劇照）

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洪錫天是南韓娛樂圈首位出櫃的男藝人，他在19年前公開出櫃，不過當時演藝圈風氣相當保守，他隨即遭到封殺，消失在演藝圈中。直到2007年電視台才解除封殺令，洪錫天靠著自身活潑的個性復出，活躍在各大綜藝節目上。

洪錫天曾在節目中表示，自己公開同志身分後常遭到嚴重的網路霸凌，甚至被罵變態！有人幫他講話，還會被反嗆「你也是Gay嗎」，甚至連同志也不挺，嗆他：「為何是你成為同性戀代表？比你帥氣的大有人在」，這些言論讓洪錫天相當難過。所幸目前韓國的風氣逐漸開放，他也慢慢不再受負面言論影響。

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但最近受到新型冠狀病毒（武漢肺炎、COVID-19）的疫情影響，他的餐廳生意受到衝擊，洪錫天27日在IG貼出自家餐廳「My Chelsea」的生意狀況，明明是八點半的用餐高峰期，店裡卻完全沒有客人，只好無奈寫下：「開店10年以來，這還是第一次。」

雖然餐廳的生意受到疫情衝擊，但他也跟進支持「善良的出租人」活動，洪錫天3日在IG寫下：「很榮幸首爾市長朴元淳指名我參加，其實我從去年開始拯救經理團路（경리단길），已經開始和業者一起降租金」許多梨泰院房東也為了肺炎疫情，體貼辛苦的自營業者，參與降租活動。此舉也受到網友讚賞，紛紛在他IG留言替業者加油。

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