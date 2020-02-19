【愛的迫降】玄彬10大必睇作品！屍殺帝國、極智對決都輸畀呢一部

來來來，從2019年底一路火到2020年初，關注度唯一超越武漢肺炎的，大概就是我們玄彬oppa和漂亮姊姊孫藝珍的粉紅泡泡，你沒跟上就太遜了！《愛的迫降》迎來大結局，還是捨不得離開正赫同志的李太太們，是不是又開始回味，那迷人的微笑、俊俏的臉龐，還有想到就讓人流口水的肌肉呢？

玄彬孫藝珍面貼面的這一幕令人看得臉紅心跳。（《愛的迫降》劇照）

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眾同志們，莫急莫慌莫害怕，今天DailyView網路溫度計就要從玄彬oppa演出的電視海、電影山裡面，用《KEYPO大數據關鍵引擎》就要幫你挑好重點，找出討論度最高、大家最愛的那一部戲，重看一百次也不厭倦！

屍殺帝國、極智對決都輸畀呢一部？玄彬10大必睇作品（點圖放大▼▼▼）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年02月17日至2020年02月16日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『玄彬演過的影劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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