盤點《梨泰院Class》14句勵志語錄　朴世路：先嘗試了才能做判斷

Netflix熱門強檔韓劇《梨泰院Class》播出後收視屢屢突破新高，熱血勵志的劇情吸引人心，播出後口碑好評不斷，連劇中的台詞也反映出真實人生的寫照，誕生了許多令人省思的勵志金句。

除了朴敘俊的「栗子頭」外，勵志台詞亦是劇迷的焦點。（《梨泰院Class》劇照）

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「朴世路：我所認為的強大是來自於…」點圖看《梨泰院Class》14句勵志語錄▼▼▼

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朴敘俊的栗子頭也造成了韓國一陣流行話題，之前有人想要剪這樣的髮型，卻不小心變成《炸雞特攻隊》（裡面的馬刑警，朴敘俊也在自己的Youtube頻道中，大玩《魔雪奇緣》裡女王Elsa的髮型，並搞笑地喊著，你是誰呀！讓工作人員都笑翻（影片可從11:00開始看）

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：《梨泰院Class》熱血、勵志台詞藏著實用的人生哲理，反映每個角色的生存之道​】