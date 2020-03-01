梨泰院Class劇評：爽!反社會人格女主喪摑仇家15巴　成功定調全劇

「長得酷似辣目洋子的女主人設是韓國魏瓔珞嗎？快幫你男人支棱起來啊！雌雄雙煞重拳出擊！左手復仇右手致富！兩手都要抓！兩手都要硬！」有網友這樣評價熱播韓劇《梨泰院Class》的女主角——趙伊瑞。 掀起追劇熱潮的《愛的迫降》、《想見你》相繼迎來大結局之後，宅家追劇的觀眾很快在《梨泰院Class》中找到了新的興奮點。

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梨泰院是韓國一個著名的商圈，曾被稱為「異胎院」。對於長期強調單一民族的韓國來說，這裡就像一個「異胎」，相容着各種文化。《梨泰院Class》講述的便是一群有理想的年輕人在這條街道上，追求各自的價值觀，譜寫商業神話的故事。

而促使這部劇屢次登上熱搜、不斷戳中人們High點的，無疑是該劇的女主趙伊瑞（金多美 飾）。趙伊瑞是一個高中生，智商162，做什麼都是第一。不僅如此，她在社交網站擁有幾十萬粉絲，是一個不愁吃、不愁穿、不愁成績、不愁名的角色。但偏偏有「反社會人格」，因為太聰明，做什麼都是三分鐘熱度，偶爾還會希望世界毀滅，為此得去看心理醫生。

一些觀眾給她安上「正義」、「熱血」的標籤，這誤會着實不淺。一個細節就能把她看得更透徹：區長女兒正在教室裡霸淩同學，一旁的趙伊瑞不為所動繼續睡大覺，直到這位霸淩者不經允許拿走她的筆，她才睡眼惺忪地拿起手機，拍下霸淩場面，傳至社交平台，引發全民對霸淩者的聲討。

包括後來對霸淩者怒摑15巴，也並不是什麼正義心作祟，而是因為感覺自己的智商受到侮辱之後的惱羞成怒。

但無論如何，這個不一樣的韓劇女主結結實實地爽到了觀眾。相較於《想見你》的結構，《愛的迫降》的反差，憑藉人設出圈的《梨泰院Class》同樣得歸功於導演和編劇的精巧設計。

觀眾給《梨泰院Class》的定位是「爽劇」，但是根據網上的回饋，觀眾在前兩集的觀看感受中普遍抱怨「太憋屈」。這兩集中，女主只是在開頭露了個臉便不再出現，故事從男主朴世路（樸敘俊 飾）開始講起。

與女主不同，朴世路是一個不折不扣的熱血青年，該出手時就出手，剛轉校就路見不平，把實施校園欺淩的富二代教訓了一頓。由於被打之人的身份特殊，是當地飲食業巨頭長家集團的繼承人，所以朴世路面臨着無休止的麻煩。

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偏偏朴世路是個寧折不彎的角色，於是，在長家集團的暗中操作下，他被迫退學，父親也在一場車禍中離世。不僅如此，朴世路還因為上門尋仇被員警逮捕，鋃鐺入獄。

這些情節，都讓奔着「爽劇」而來的觀眾大失所望，說好的熱血呢？男主也太慘了吧？儘管朴世路在揍壞蛋時的拳拳到肉給了觀眾一定程度上的安慰，但長家集團的勢力和隨即而來的復仇卻讓人們感到壓抑。就在這時，女主趙伊瑞出場了。

正如前文所言，女主是帶着光芒出場的。同樣是對抗權貴，趙伊瑞不管是「曝光區長女兒校園霸淩」還是「怒摑區長老婆」乃至「連摑霸淩者15巴」，都信手拈來。不僅沒有為自己帶來麻煩，反而讓敵人膽寒。這種集智力與武力於一體的設定，讓人們之前積攢的情緒終於得到釋放。

正是靠着那幾次怒摑的場口，趙伊瑞這個角色成功出圈。在觀劇的過程中，《梨泰院Class》彈幕和評論中不乏從各個短視頻平台慕名而來的觀眾。也正是因為對「名場面」的執着，促使他們熬過了前兩集的「憋屈」。一般而言，熱血復仇爽劇的特點之一就是節奏快。往往要以高能復仇為開頭，同時以倒敘或者插敘的方式對主角的復仇原因進行閃回。

比如，在韓劇《監獄醫生》（닥터프리즈너）中，便是以主角為復仇做好準備的最後一幕作為開場，隨後在零碎的片段閃回中給觀眾交待因果。這樣做的好處是能夠「逼迫」觀眾迅速跟進劇情，並體驗一個又一個解謎的快感，但同時因為在前情提要的內容不夠充實，導致觀眾對角色曾經的悲慘遭遇共鳴感不強。而《梨泰院Class》在前兩集結構和節奏上的引導，卻讓它有充足的時間激發觀眾的共情。

不僅如此，它還讓人物的成長線變得更為豐滿。朴世路出獄後，開始按部就班地實施自己的復仇計畫，再遇到曾經的仇人時，熱血仍在，只是不再衝動。他的成長也感化了周圍的人。曾經同住一間牢房的獄友，因看不慣朴世路看書時的「裝模作樣」而大打出手，出獄後仍然混跡社會，做個古惑仔。

直到看見朴世路真的一步步完成夢想時，他被觸動到了：「流逝的時間對於每個人都是公平的，但他的時間和我的時間，厚度大不相同。」於是，這位古惑仔脫下黑西裝，投奔朴世路，成為了一名服務員，為找回曾經的理想而努力。

塑造人物的同時，《梨泰院Class》也沒有忘記自己的復仇主題，各種細節上的伏筆在緊鑼密鼓中被埋下。曾經被長家集團繼承人霸淩的人，聽到朴世路因自己入獄之後，眼神變得耐人尋味；在監獄中的黑社會老大，似乎也與朴世路有著不淺的交集……我們不妨大膽猜測，當朴世路的復仇時刻真正來臨時，將會給觀眾帶來更多的驚喜。

塑造人物的同時，《梨泰院Class》也沒有忘記自己的復仇主題，各種細節上的伏筆在緊鑼密鼓中被埋下。曾經被長家集團繼承人霸淩的人，聽到朴世路因自己入獄之後，眼神變得耐人尋味；在監獄中的黑社會老大，似乎也與朴世路有著不淺的交集……我們不妨大膽猜測，當朴世路的復仇時刻真正來臨時，將會給觀眾帶來更多的驚喜（《梨泰院Class》劇照）

所以，如果將前兩集比作容易勸退觀眾的鎖，那麼女主人設上的出圈則是打開這把鎖的鑰匙，而該劇想要讓觀眾繼續有追劇的動力，則要看後續的高能情節了。實際上，無論是《想見你》還是《梨泰院Class》，本身的故事算不得多新穎，但它們憑藉精巧的結構和人設，受到觀眾的追捧，或許編劇需要思考和學習的地方。​​​​

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