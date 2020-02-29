梨泰院Class｜朴敘俊栗子頭爆紅　金多美髮型同師奶撞款照受追捧

由南韓人氣男星朴敘俊與金多美、權娜拉攜手演出漫畫改編的人氣劇集《梨泰院CLASS》，目前播到第8集，收視高達12.5％，已經是JTBC中排名第二。隨住劇集熱播，朴敘俊傻更更的「栗子頭」，與金多美充滿個性的「布甸頭」掀起一股模仿熱潮，而有眼利網友發現金多美「撞髮」台灣知名的師奶級家事達人。

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金多美在劇中飾演IQ162的天才少女趙以瑞，是反社會人格高人氣 Blogger，個性嗆辣霸氣。而她的黑金「布甸頭」不管是直髮或微捲都同樣有型。金多美為了神還原漫畫角色原型髮型，敬業地將中長髮直接剪短，不少粉絲也掀起一股跟風模仿熱潮，有台灣眼利Fans發現其髮型竟與同台灣家事達人楊賢英「撞頭」，而楊賢英這布甸頭髮型早已留了幾十年。

金多美為了神還原漫畫角色原型髮型，敬業地將中長髮直接剪短，不少粉絲也掀起一股跟風模仿熱潮，有台灣眼利Fans發現其髮型竟與同台灣家事達人楊賢英「撞頭」，而楊賢英這布甸頭髮型早已留了幾十年（《梨泰院》Class劇照／聯合新聞網授權使用）

而朴敘俊一樣神還原劇中角色朴世路的栗子頭造型，讓31歲的他睇落依然勁Young，在劇中再演高中生完全無違和，他也搞笑自誇幼齒：「正因為自己還年輕，可以勝任這類的作品」。而這「減齡」的栗子頭髮型，也造成粉絲搶剪。而朴敘俊戲中穿着較街頭潮流，暗色系Oversize的飛行外套、工作褲搭上軍靴，也成為新一季必敗的潮流單品。

除栗子頭外，朴敘俊戲中穿着較街頭潮流，暗色系Oversize的飛行外套、工作褲搭上軍靴，也成為新一季必敗的潮流單品（《梨泰院Class》劇照）

隨着《梨泰院CLASS》熱播，不僅是男女主角的髮型或穿搭，連男主角在劇中所經營的小酒館「甜栗」也開了官方IG，除了分享餐廳菜式，還會share劇中老闆與員工的生活大小事與側拍照，另類宣傳手法也很吸睛。而因金多美飾演高人氣Blogger，餐廳亦開通了IG，不少粉絲笑虧：「是聽了以瑞的建議，而開始用社群媒體行銷嗎？」

隨着《梨泰院CLASS》熱播，不僅是男女主角的髮型或穿搭，連男主角在劇中所經營的小酒館「甜栗」也開了官方IG，除了分享餐廳菜色，還會share劇中老闆與員工的生活大小事與側拍照，另類宣傳手法也很吸睛。而因金多美飾演高人氣Blogger，餐廳亦開通了IG，不少粉絲笑虧：「是聽了以瑞的建議，而開始用社群媒體行銷嗎？」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】