【全民造星II．有片】B4睇周杰倫MV學冧女　爆初戀已諗傳宗接代？

選秀節目《全民造星II》已落下帷幕三個月，大眾均十分關心一眾參賽者的去向，這天以音樂天賦及歌唱技巧突出而深受一眾粉絲喜愛的B4組，成員包括MC（張天賦）、June（梁瑞峰）、Eagle（陳天翱）與Justin（陳樂）除了談起近況，更就着即將到來的白色情人節大方說起自己過去的感情經歷，又分享了成功告白的秘訣！ 攝影：葉志明 短片：呂榮棟、詹郭敏、李敏聰 剪接：呂榮棟

B4組成員（左起）Eagle、June、MC與Justin因音樂天賦及歌唱技巧突出而深受一眾粉絲喜愛。（葉志明攝）

有唱片公司拋橄欖枝 B4均尚未簽約

說到大家都很關心的合約問題，作為第二季亞軍兼人氣王的MC提到比賽後有數間公司拋橄欖枝，但自己則希望深思熟慮後才作決定：「我暫時未和任何公司合作，還在商量中，始終這是決定未來五至十年的星途；因為我個人比較喜歡自由，所以更想找到自己最想做的事。」Eagle、June、Justin均承認「有公司找我們傾過偈」，但長遠的計劃還是希望從長計議。June續言：「我們偏向組合《造星》當時的朋友，看看能不能繼續堅持下去，延續那一個火花。」

對於簽公司的看法，B4成員還是偏向看形式上怎樣合作，Eagle說：「有公司也是一件好事來的，因為有錢。」MC說：「一定會想要一個後盾，始終有更多的資源，但要平衡當中的得失。」（葉志明攝）

新冠肺炎（又稱：武漢武肺）肆虐，雖然他們紛紛減少外出，但沒有停下追逐夢想的步伐，除了勤於在YouTube上發布Vlog和翻唱的影片，富有音樂天賦的他們亦在準備自己的音樂作品，除了MC透露在籌備小型音樂會，Eagle亦跟不同的朋友拍Cover和挑戰類短片：「看看大家喜歡看什麼樣的影片。」Justin補充道：「除了Cover，都是在家做音樂，也會開始寫歌，擁有自己的歌也是一種成就。」

點擊圖輯睇B4型格相之餘，聽佢哋分享各自嘅失戀療傷法～

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理想中的愛情很簡單 在對方面前做自己最幸福

對於愛情，每個人都有不同的憧憬，而他們亦分享了自己理想中的愛情，不約而同地，他們都覺得平淡簡單已經是幸福；在Eagle分享自己想像的時候，成員們都在調侃他，Justin說：「搭大一點的巴士、免費的。」June笑說：「所有答案都是四個字！（指：傳宗接代）」習慣這種相處模式的Eagle續言：「儲夠錢就去外國買樓，開開心心生活已經足夠。始終外國舒服很多，又生幾個小朋友；小朋友也開心一點，在香港讀書太辛苦了。」其他成員對視，並露出意味深長的笑容。

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June希望和另一半可以同聲同氣：「找一天很空閒，跟女朋友到長洲吃大魚蛋，放肆一天，而她也想做這件事。」 MC與Justin的想法均很相近，MC說：「我理想中可能是雙方都能在舒服的狀態下做自己，這樣已經很幸福。」 Justin補充道：「做自己然後很自然地吸引了對方，對方就是喜歡你最自然的那個狀態。」 想知道B4的初戀是怎樣發生？他們又為對方做過什麼浪漫的事？怎樣的告白方法成功率較高？請點擊睇片！