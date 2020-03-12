于正爆內地女演員換衫被偷拍再勒索　「槍斃一萬次都不足惜」

荷里活電影製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）早年被數十名女性指控性行為不當，繼而掀起全球「me too」浪潮，令大家更關注去反思性侵害及性騷擾的議題。而他被提告多時最近案件就在紐約庭審，最終裁定他一級不法性行為、三級強暴罪名成立，判處有期徒刑23年。

正當大家非常關注「me too」事件時，想不到在內地娛樂圈時至今日仍然發生類似事件。而內地金牌監製于正就為此事在微博發聲，指責偷拍女演員的人實在可惡，應該要拉出去槍斃一萬次都死不足惜。

于正在微博為女演員發聲。（于正微博圖片）

據于正在微博表示，事關最近他得知有一位女演員在自己的房間中更換衣服時遭他人偷拍，然後該人更去到該演員拍戲的地方威脅與勒索。如此猖狂的行為令于正感到非常生氣，表明這一種人死一萬次也不足惜：「在me too行動蔓延全球的今天，居然還會發生這樣的事，簡直喪心病狂。這種人被拉出去槍斃一萬次都不足惜。這種事要是發生在我身邊的人身上，我哪怕粉身碎骨也要跟他幹到底。」雖然于正沒有公開該女演員身份，但已經令不少人好奇心發作想知道是誰。

于正認為偷拍者要槍斃一萬次亦死不足惜。（于正微博圖片）

另外，于正亦相信法律是公平公正的，一定會為該女演員討回公道。事關該偷拍者已被賓館中的CCTV所拍攝到，雖然他是戴著口罩行凶，但相信他會為是次行為付出應有的代價的。而于正亦提醒不少女性朋友，必須要好好保護自己：「提醒所有租房子、住賓館的女性朋友住進陌生的環境一定要拿探測器探測一下，現在科技發達，必須要學着保護好自己。」不少人對于正的發聲讚不絕口，認為他是一位有正義感的人。