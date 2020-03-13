2PM玉澤演85秒半裸床戲忠粉唔收貨！網友躁動求追加「足本過程」

由2PM玉澤演與李沇熹演出的《The Game：朝着0點》（더 게임:0시를 향하여）本周將迎來大結局。甫接演時觀眾就好奇他會不會除衫Show肌？玉澤演當時笑說：「拜託！如果我脫衣收視率會變高，這世界所有男人都願意脫好嗎？」隨着劇情邁入高潮，最新一集他更半裸上身，與李沇熹上演親密85秒的「床戲」，卻引發「網怒」——因為這場床戲二人竟然只冚住棉被傾偈，令網友躁動要求加堆「滾床單過程」！

《The Game：朝着0點》是玉澤演退伍後首部復出作：

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《The Game：朝着0點》上周日劇組正式煞科、結束150多日的拍攝期。拍攝期間逢新冠肺炎爆發，玉澤演工作之餘不忘做愛心，自掏腰包捐贈5000萬韓元（約港幣32萬元）給低收入戶家庭，用以購買口罩等防疫用品；而他日前也在IG上傳朴海鎮送來的洗手液，向粉絲宣導勤洗手預防感染，盼南韓疫情早日度過難關。

而由朴敏英主演的療癒愛情劇《天氣好的話，我會去找你》（날씨가좋으면찾아가겠어요）才開播沒多久，劇組感情好，34歲的朴敏英在劇中穿上校服完全凍齡冇違和！她與李宰旭劇中雖是同學，實際年齡卻相差12歲，朴敏英得知後驚呼：「他真的超年輕，原本以為跟我年紀差不多。」常被諷「老在等」的李宰旭立刻大叫朴敏英的名字反擊，互動笑爆現場。

拍攝空檔期間，演員按照出道年份整理前後輩關係。出道才1年的李宰旭最「嫩」，連劇中飾演讀書會9歲成員鄭勝鎬的童星韓昌珉都比他還要資深，朴敏英在一旁提醒：「勝鎬演超過20部作品了喔。」讓李宰旭恭敬的90度行鞠躬禮：「來跟前輩們問好。」令人啼笑皆非。《天氣好的話，我會去找你》每周二、三在愛奇藝獨家播出。

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