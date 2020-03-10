【火口的二人】轟動日本情色片　17場大膽床戲引起話題

改編自白石一文同名小說的日本18禁情色電影《火口的二人》（火口のふたり），去年8月上映時造成轟動，全因不到兩小時片場內，出現多達17場床戲，意識與畫面皆非常大膽，男、女主角更涉及亂倫關係，實在令觀眾咋舌。

《火口的二人》的劇照相當唯美。（電影劇照）

《火口的二人》由著名導演兼編劇荒井晴彥執導，講述一名女子在結期前夕，趁未婚夫出門公幹的5天內，與重返故鄉的舊情人再度結合，二人不分晝夜享受肉體交歡，將生活、道德、倫理等等的枷鎖都拋諸腦後。

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片場115分鐘內共出現17場床戲，觀眾形容為密集但不尷尬，導演將小說情節非常生活化地呈現出來，沒有過多的賣弄色情。反之讓觀眾措手不及的是，男、女主角竟然是堂兄妹近親關係，相比連場激烈情慾場面，無形的關係更叫人不安，但小說就是要表現出這種無力又絕望的感覺。

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男主角柄本佑出身於演藝世家，17歲便投身演藝事業，去年憑電影《你的鳥能唱歌》（きみの鳥はうたえる）獲得每日電影獎及電影旬報獎的最佳男主角殊榮，其妻子安藤櫻亦為知名演員。而女主角瀧內公美就憑《火口的二人》於上月初舉行的電影旬報獎中獲封影后，電影亦獲得十佳作品獎的第一名。