玉澤演退伍作《The Game:朝著0點》　與李沇熹調查多宗連環殺人案

男團2PM成員玉澤演過去曾接拍多套驚慄劇集皆獲得極佳口碑，因此成為懸疑劇的收視保證。他於2018年當兵期間宣布不續約JYP娛樂，為專心發展其演員事業而轉投蘇志燮旗下的51K娛樂，而他對上一部主演作品已經要數到2017年的《救救我》，去年五月正式退伍後卻因遲遲未有新作推出令粉絲等得相當焦急。玉澤演時隔三年終於正式回歸小螢幕，夥拍李沇熹主演懸疑劇《The Game:朝著0點》，未播已經令觀眾萬分期待。

此劇是玉澤演自去年五月正式退伍後首部作品。

《The Game:朝著0點》講述能夠看見死者臨終前景象的預言家金泰平（玉澤演飾），遇上了擁有超強洞察力的龍山警署重案組女刑警徐俊英（李沇熹飾），二人捲入了連環殺人事件後攜手緝兇，並與殺人魔展開緊張心理戰的懸疑故事。事實上，玉澤演曾接拍多套驚慄劇集，包括《Who Are You》、《打架吧鬼神》和《救救我》，其中《救救我》更堪稱超越電影水準，《打架吧鬼神》亦連番刷新自身收視紀錄、佔領同時段劇集一位，因此新作令人倍感期待。

李沇熹飾演擁有超強洞察力的龍山警署重案組女刑警徐俊英。

另外，此劇亦是玉澤演和李沇熹繼電影《婚前撻Q日記》後相隔六年再度合作，兩人將在劇中聯手查案，展現與過去不一樣的默契和火花。《The Game:朝著0點》將於1月22日首播，逢星期三、四播出，香港觀眾可於首播後最快四小時內，到「黃Viu煲劇平台」免費收看緊貼最新進度。

玉澤演和李沇熹自電影《婚前撻Q日記》後再度合作。（網上圖片）

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