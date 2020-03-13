【李屍朝鮮2】首兩集超精彩　打喪屍場面刺激仲有關鍵人物身亡？

由朱智勛、裴斗娜、柳承龍等實力派演員主演的Netflix原創韓劇《李屍朝鮮》（Kingdom）第二季已於今日下午4時全球同步上架，等足一年終於有得睇！劇集將喪屍元素加入古代權鬥成功深得劇迷的喜愛，加上在新型冠狀肺炎全球肆虐的情況下，看一些關於疫症蔓延的劇集大家必定別有一番滋味。現在就跟大家談一下新一季首兩集的劇情概要，及精彩場面！

*注意：內含劇透，逃生門在此！

《李屍朝鮮》在播出後大獲好評，等了一年第二季於今日正式上架！（劇集海報）

首季結局講到世子李蒼（朱智勛飾）跟安炫大監（許峻豪飾）及其儒生為保護百姓而預備好跟喪屍決鬥，可惜喪屍竟然沒有在晚上出沒而是不尋常地在日間行動自如。另一邊廂，醫女徐菲（裴斗娜飾）在冰谷找到生死草之外，還發現鎖着喪屍的鐵鏈遭解開，從而推測到限制喪屍活動的不是日夜，而是溫度。在第二季首集就緊接上一季的結局，人類跟喪屍來一場激烈的大戰，長達15分鐘的「人屍大戰」所有人都赤手空拳打喪屍，更設下殺屍陷阱，當中更有人被咬後，竟然被同伴推落水淹死，在打鬥期間中看透人性！

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雖然世子奮力戰鬥，可惜始終敵不過喪屍的洶湧來襲，最後敗陣需要逃離現場。當世子和安炫大監等人決定要去解決覬覦王位的奸臣趙學柱（柳承龍飾）的時候，竟然被對方先下手為強佈局陷世子於不義，趙學柱更下令士兵槍殺安炫大監！本以為安炫大監會一直扶助世子，安炫大監竟然被奸人所害，在還未接受得到這個高潮的時候，安炫大監竟然化為喪屍，在變成毫無思想的怪物下，衝上前往趙學柱的臉上咬了一口！第二季相比首季的節奏來得要快十倍，劇情佈局精密，打喪屍的精彩劇情都夠晒到肉，相信今季的評價一定比首季高！

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