【李屍朝鮮2．訪問】導演爆喪屍幕後黑手？　劇透永信身份竟然...

Netflix原創劇集《李屍朝鮮》第二季將於本月13日，下午4時全球上線。除了率先與幾位主演朱智勛、裴斗娜、柳承龍和金成圭小聊拍攝的趣事外，當然要把握機會向導演金成勳、朴仁濟和編劇金銀姬請教一番。比想像中口疏的三人，竟想率先劇透香港觀眾？

《李屍朝鮮》第一季的主題是人性中的「飢餓」及「慾望」，而第二季的主題將加入「血統」和「貪慾」。被問到似乎第二季的喪屍場面較為龐大，拍攝及控制上會否有困難，金成勳導演回答：「我負責了第二季的開場，由於要延續第一季喪屍的數量及行動力，所以盡力去維持。」而今季喪屍的激烈場面會否減少，更集中在宮廷鬥爭上？金銀姬編劇就表示，喪屍始終是最大的元素，觀眾不用擔心宮廷戲會減少喪屍的部份。

金銀姬編劇及兩位導演口疏，率先劇透香港觀眾！（Netflix提供）

難得有機會訪問一眾導演及編劇，當然少不了請他們劇透一下，而他們則提及了其中兩大要點向香港觀眾賣個關子。問到朱智勛飾演世子一角時最大的敵人，金銀姬編劇講到：「最大敵人可當成海源趙氐，喪屍都係由他們製造出來…」可是真正敵人的身份，就要留待通過第二季確認。此外相信不少劇迷都會對永信一角的身份非常好奇，當記者問到與身份的相關問題時，三位一同掩嘴而笑。金銀姬則表示永信的確有他的過去，而這亦不是他的本名，至於想知道當中的原因，就必定要留意13日的播出。

朴仁濟導演首次拍攝喪屍片，他表示金成勳導演給予他很多意見，例如如何指導喪屍的活動等。（劇照）

相隔一年多《李屍朝鮮》第二季才推出，相信劇迷都在上季留下非常多疑團，包括生死草的功用等，可是金成勳導演就話：「知道香港劇迷都對第二季十分好奇，但請不要急住收看最後的結局，由於內容也非常重要，希望大家能仔細地由第一集開始慢慢欣賞。」

劇迷想知道永信真正的身份，必定要通過13日的播出了解。（劇照）

近年南韓影視製作揚威國際，被問到會否對《李屍朝鮮》第二季有期望，金成勳導演坦言沒預料第一季獲得亞洲以外的關心，所以對今季都會有些少期待。而謙虛的朴仁濟導演則講到，不少導演也曾在學生時期欣賞過香港的電影，從中獲得了很多拍攝靈感，大讚香港電影在亞洲的影響力。《英雄本色》和李小龍等都對他們有一定的幫助，同時也希望韓國製作有一樣的好成績。

有傳全智賢將於《李屍朝鮮》第二季尾段登場，並在第三季擔任重要的角色，由於劇組對她的角色完全保密，因此好奇的劇迷一定要緊記跟緊播出！

朱智勛滿身鮮血，究竟經歷了甚麼事情呢？（劇照）

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