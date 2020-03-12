【李屍朝鮮2】喪屍再進化掀高潮　全智賢出場非最大賣點？

Netflix的第一部韓國原創影集《李屍朝鮮》（킹덤）在第一季播畢後好評如潮，除了由《活埋35夜》導演金成勳與《Signal／解碼追兇》編劇金銀姬共同打造，實力派演員朱智勛、裴斗娜與柳承龍共同主演；劇集更在予人古板印象的古代權鬥題材中融合緊張刺激的喪屍元素，令觀眾大呼過癮。《李屍朝鮮》將承勢在香港時間周五（13日）下午4時推出第二季，觀眾除了期待破解謎團，國民女神全智賢產後復出的首部作品亦令大眾更為矚目，但原來這都未算是最吸引？

《李屍朝鮮》在播出後口碑不俗，引致觀眾更期待第二季的播出。（劇集海報）

韓國國民女神全智賢在2017年與李敏鎬拍畢電視劇《藍色海洋的傳說》後專心養胎及照顧家庭，於2018年初誕下二胎，她在暌違小熒幕三年後，終於在去年年末傳出一口答應接拍討論度極高的《李屍朝鮮》第二季，掀起討論熱潮，可是至今劇組對於全智賢在劇中扮演的角色與造型均保密到家，據知全智賢將在第二季的最後一集亮相，並會成為第三季的主線角色，令觀眾對劇情的發展更加好奇。

在《李屍朝鮮》中飾演貪戀王位之奸臣趙學柱的柳承龍在預告中說：「真正犯下死罪的罪人，另有其人。」他更透露第三季才是真正的高潮，為第三季埋下更多伏線。（劇照）

普羅大眾對於頻繁出現的宮廷權鬥戲可能缺乏興趣，甚至有種陳腔濫調的厭倦感，在《The Walking Dead》（2010）及韓國電影《屍殺列車》（2016）成功製造喪屍流行的情況下，《李屍朝鮮》選擇混合兩種題材，增加觀眾的新鮮感。由於喪屍有先天令觀眾產生緊張感的優勢，加上編劇在舖排劇情上費盡心思，利用所有人物的特性與細節「製造事端」，令觀眾在沒有喘息和思考的空間下完全投入在這個緊湊的故事世界裏，為一眾主演的生死存亡而緊張。

《李屍朝鮮》留下眾多懸念，包括喪屍的進化、世子身邊的內鬼、永信與安炫大監之間的淵源等，先睹為快的記者敢寫包單，第二季絕對有意想不到的情節發生！（劇照）

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《李屍朝鮮》中的喪屍是奸臣貪戀權力下衍生的黑暗產物，令國家爆發疫症。在新冠肺炎（又稱：武漢肺炎）全球肆虐的情況下，看關於疫症蔓延的劇集可謂別有一番滋味。劇中提到朝政腐敗、高官僅專注在奪權而忽略民生疾苦，人民在逆境下只能築高牆、攜武器、倚靠迷信的方式自救，以抵擋喪屍危害自己的生命及家園；同樣對抗劇情的情況，令人不自覺想起同樣面對疫症的今日香港，觀眾在看劇時也許會特別有共鳴。