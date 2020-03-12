Amber Heard前助理控訴飽受精神虐待　暗示尊尼特普慘被陷害

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）曾有過一段約兩年的婚姻，但最後雙方鬧翻收場，更因為互相指控對方有家暴的行為，官司不斷。日前安芭的前助理Kate James公開發表聲明，表示自己長期被安芭精神虐待，更曝光了安芭與尊尼交往時的更多細節。

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）在2017年正式離婚，但兩人互相指責對方有家暴的行為，官司不斷。（Getty Images）

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Kate曾在2012年至2015年擔任安芭的私人助理，她日前向外媒透露，當時安芭正與尊尼交往，安芭會以輕蔑的口吻提到與尊尼約會一事，更形容對方是一位老男人。不過當Kate親身見過尊尼後，她認為對方有禮貌、溫柔體貼，而且很為他人著想，就算是對待身為助理的自己都非常照顧。

Kate認為尊尼有禮貌、溫柔體貼，而且很為他人著想。（Getty Images）

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Kate透露安芭在與尊尼交往後，除了將自己的造型改成波西米亞風之外，還會佩戴銀飾、帽子，甚至改變自己屋企的擺設，刻意模仿尊尼的風格，她認為尊尼在安芭身上花了不少錢。而安芭亦很享受尊尼為她帶來的名聲，她會以尊尼女友的身份要求品牌免費贊助，Kate負責與各大品牌聯繫。但安芭對待Kate的態度十分差，經常因為一點小事就「尖叫」，安芭不但非常易怒，還時常對Kate有言語或心理上的羞辱，Kate認為自己長期受到精神虐待。

Kate透露安芭在與尊尼交往後，刻意模仿尊尼的風格。（Getty Images）

除了將自己的造型改成波西米亞風之外，還會佩戴銀飾、帽子。（IG@amberheard）

安芭曾在2016年以家暴為由申請離婚，隨後又相繼公開了受傷的照片，令尊尼被視為家暴男。而在擔任安芭的助理期間，Kate因為工作關係幾乎每日都會出入安芭間屋，她表示從未見過屋內有任何曾發生爭執的跡象，更未見過安芭身上有任何瘀傷或遭到暴力造成的傷口。Kate認為安芭才是這段感情中的惡霸，而她的惡言相向令Kate飽受摧殘，造成非常大的心理陰影。

Kate表示從未見過屋內有任何曾發生爭執的跡象，更未見過安芭身上有任何瘀傷或遭到暴力造成的傷口。（IG@amberheard）