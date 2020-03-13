陳慧敏為男友與家人加劇拗撬：反對我拍拖但要我快啲結婚好矛盾

陳慧敏與危地馬拉男友P先生戀情隱定，早前更不顧肺炎疫情肆虐，飛到土耳其跟男友過情人節。日前陳慧敏作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪，談及家人對她的戀情的睇法。

陳慧敏的男友是危地馬拉人，家人反對她拍拖。（梁碧玲攝）

陳慧敏指家人反對她拍拖但又希望她盡早結婚，她說：「我明白佢哋錫我先至反對，但我都想自己決定自己條路。有樣嘢得意，佢哋一直好想我快啲結婚，但拍拖佢哋又反對，即係點呢？好矛盾！就係呢啲位我哋嘅拗撬再大啲，不過一切隨緣，信心係要培養，始終同男友分開咁遠。」

在同一旅程中，陳慧敏認識了現任男友，但也經歷了一場驚心動魄的非禮事件，她說：「一個人面對呢啲唔開心嘅情緒係好攰，當時好忐忑，我連過馬路都好吃力，自己有諗過放棄行程，亦收到好多朋友來電叫我返香港，但因為一個承諾，事關點解要去一百日，就係想好似100%咁，搵一啲嘢去完成，最終剩返20日，所以決定改行程去土耳其休息，反而識到而家嘅男友。」

陳慧敏接受許文軒(Edmond)專訪，大談去年出走一百日的經歷。

談到推出新歌《莫名哀傷》感受，陳慧敏說一切緣份起於跟周國賢在澳門拍戲，「大家話不如Jam下開始，但呢首歌係我有史以嚟最難消化，最難明白同唱嘅歌，用咗成年時間先至完成。」