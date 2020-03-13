周迅與香港兩大實力派拍劇　《不完美的她》或成上半年最大黑馬？

近年來，國內國外有關女性題材的影視作品逐漸增多，好似內地劇《歡樂頌》、美劇《小謊言》（Big Little Lies）、韓過電影《82年生的金智英》等，體現女性溫暖、獨立、脆弱但同時又堅強的一面。而最近有傳一套以女性為主的內地網劇《不完美的她》將於25日首播，主演陣容超豪華。

改編自高日劇《Mother》 講述養母養女溫情故事

劇集改編自2010年的日劇《Mother》，是一套高分作品，講述了小時候被媽媽拋棄的女生奈緒，長大後成為了一位老師，在執教期間，發現自己的學生一直受到家人的虐待，甚至差點喪命。這令原本打算一世不做母親的她，決定成為這位學生的媽媽，帶她出逃。在兩人日漸相處的過程中，這位學生慢慢治愈了奈緒曾經受傷的心靈，奈緒也如母親一樣保護她，兩人互相取暖的溫情故事。

日劇《Mother》由松雪泰子、蘆田愛菜主演，還曾被土耳其、韓國翻拍。（豆瓣）

演員陣容豪華 三位重量級女神加盟

要說劇集最大的賣點，一定是三位女主角，集齊周迅、惠英紅兩大金像、金馬影后，同時也分別獲得內地同香港的視后，還有「不老女神」趙雅芝，可以說是史無前例。

由曝光的海報來看，三位女星代表了三種不同的「女性色彩」，取意「她的色彩，由她定義」。周迅飾演的林緒之代表暖黃，內心溫暖而光亮；趙雅芝飾演的鍾惠代表沉藍，堅忍包容，深邃如海；惠英紅飾演的袁玲代表淡紫，沉著穩重，溫暖寬厚。

劇中趙雅芝與惠英紅的角色都是周迅的媽媽，一個是生母，一個是養母。在拋棄親生女兒30年後與之重逢，趙雅芝因與惠英紅約定「此生都不允許再找緒之」，因此一直以「好心人」的方式幫助周迅；相反，惠英紅對這位養女一直倍加呵護，在周迅最絕望的時候，毅然放棄一切陪她面對。除此之外，原著中還有不少邊緣情節，家暴、幼女縱火、拐賣兒童等，不知道這套作品中會不會出現類似演繹。

《不完美的她》在3月8日婦女節當日，三位女主角以及播放平台騰訊視頻等都分別發佈海報，網傳將於本月25日播出。定檔消息傳開後，網友們都紛紛感歎這個陣容太豪華，全是實力派女演員：「估計故事就算弱，演技也夠看了」，可見大家對這套劇的評價以及期望有幾高。而惠英紅曾在訪問中提及最想合作的女演員就是周迅，在這套劇中終於如願以償，從介紹中可以看出，兩人應該有不少對手戲，相信能擦出很多火花。

周迅與惠英紅絕對是最大看點之一。（微博@芭莎娛樂）

另一位主角「不老女神」趙雅芝淡出幕前多年，塑造過多個經典角色，包括馮程程、蘇蓉蓉、白素貞等，曾是無綫80年代「四大花旦」之一。近兩三年偶爾客串角色，以及拍攝電影《八個女人一台戲》。其實趙雅芝每次亮相，她的不老容顏總會引起熱話，更不用說參與拍劇了，畢竟對上一套她主演的電視劇《青花》已是15年前的事，今次能再次出山，自然備受矚目。

難以看出趙雅芝今年即將年滿67！（微博@趙雅芝）

正所謂「三個女人一台戲」，周迅靈動，惠英紅英氣，趙雅芝優雅，在眾多流量演員參與的電視劇來講，《不完美的她》絕對與眾不同，甚至可能成為上半年最大的黑馬！