【想見你】大鶴「減齡」演柯佳嬿細佬　入行6年曾遇上易角陰影

台劇「想見你」播畢近1個月，至今餘韻猶存，網路討論熱度不減，除了主演柯佳嬿、許光漢、施柏宇人氣攀升外，其他演員知名度也跟著大漲，劇中飾演柯佳嬿的弟弟「陳思源」的「大鶴」林鶴軒，回想印象最深刻的是姊姊趁他睡著時道別，提醒「要學會長大」，畫面播出時，他邊看邊大哭，「當下真的覺得我就是陳思源，想跟姊姊說我長大了，會照顧好自己與媽媽！」

「想見你」戲中，林鶴軒飾演女主角陳韻如的弟弟「陳思源」一角，是全劇令所有粉絲印象深刻的最佳綠葉，今年29歲的他其實在劇中減齡13歲，柯佳嬿就曾在為戲宣傳，被問到演出17歲高中生時，反虧大鶴：「有人比我更不要臉，還演國中生！」逗樂在場所有人，林鶴軒也透露「出道以來並非一路順遂，曾在戲劇開拍前慘遭換角、被導演批評表演太浮誇，甚至懷疑自己不適合當演員」，後來他學會鼓勵自己「相信所有的安排，都是最好的安排」，現在回頭看，過往的挫折其實都是養分。

林鶴軒在「想見你」戲中飾演柯佳嬿的弟弟。(《想見你》劇照)

大鶴自「大學生了沒」班底出道，參與過多部強檔電影和電視劇演出，「想見你」最終回映前、映後直播，更挑起主持大梁，掌控全場潛力令人驚豔，他透露，若沒有當演員，其實很想當「氣象主播」，表示對於地球科學很有興趣，學生時期成績也不錯，到現在手機還有專業的氣象APP，每天起床第一件事就是看當日天氣，「就連身旁朋友都把我當觀測站，總是問我今天的天氣如何！」

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