《想見你》製作公司又出新彩蛋　柯佳嬿一句令粉絲暴動：拍第二季

台劇《想見你》在2月16號播出完結篇，但在完結篇前夕盜版結局外流，讓劇組臨時決定加拍彩蛋回饋給支持正片的觀眾，沒想到2號三鳳製作又在社交平台分享「彩蛋花絮」，柯佳嬿轉發後幽默喊：「有完沒完啊！」

劇組加拍彩蛋回饋給支持正片的觀眾。（《想見你》彩蛋截圖）

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《想見你》已經播畢兩個星期，三鳳製作2號在社交平台分享「蛋中之蛋的花絮」，是施柏宇、許光漢及柯佳嬿臨時加拍的彩蛋花絮，柯佳嬿穿上高中制服，許光漢虧她剛從動漫展趕過來，還說：「34歲的雨萱，阿不是，是17歲。」

柯佳嬿於彩蛋花絮開玩笑說：「我們要開拍第二季～」（《想見你》彩蛋花絮）

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柯佳嬿哭笑不得：「我等下還要叫他（許光漢）子維哥，好強人所難的劇組。」拍完最後一個鏡頭後，柯佳嬿和許光漢忍不住笑場，許光漢立刻將蛋糕蠟燭吹熄，被網友說，怎麼連彩蛋花絮也都這麼有意境。柯佳嬿分享該影片，並寫下 :「彩蛋到底有完沒完啊～沒看過這麼捨不得跟觀眾分開的製作公司欸！」

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