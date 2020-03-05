數據分析豆瓣10大超好評台劇：想見你、我們與惡的距離、一把青…

自2019年《我們與惡的距離》收視開紅盤、讓該年成為「台劇元年」後，台灣的戲劇也登上世界舞台，不管是新優質劇本還是舊經典佳作，都成了海內外網友的熱門話題。

賈靜雯主演的《我們與惡的距離》令2019成為「台劇元年」。（《我們與惡的距離》劇照）

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）侵襲，多數人選擇待在家避風頭，追劇成了消磨時間的好方法，還有中國網友整理了優質台劇清單提供參考，而DailyView網路溫度計也透過《KEYPO大數據關鍵引擎》與豆瓣評分整理，找出十大被中國網友稱讚是神作的台劇，咱們也可以一起來回味回味～

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月01日至2020年02月28日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『豆瓣評分高的台劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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