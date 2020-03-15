【二月廿九】導演羅嘉駿公開香川先生下場　網民︰眾籌拍個番外篇

ViuTV劇集《二月廿九》已經播完，會長（劉俊謙飾）犧牲自己，代替女主角Yeesa（吳海昕飾）死去，網民對於結局有不同的看法。不過，劇中有一些配角也值得留意，例如飾演香川先生的山野久治，其實是意外的關鍵人物，但結局就沒有交代到他的下場，但導演羅嘉駿（Steve）解釋原本是有寫到他的下場的。

網民好奇香川先生的下場。（電視截圖）

Steve在IG貼上兩頁的劇本，留言寫道︰「是咁的，知道大家覺得香川先生好慘，但其實我地本身有幫佢寫個ending，只係礙於經費不足未能拍攝，大家睇返劇本，幻想下畫面吧。」劇本講到日本的新聞報道了劇情原本有一場新聞報導，解構「北海道札幌市之不思議事件！神隱少女影分身之奧秘」，女主播訪問五個長得一模一樣的少女，同時在札幌市多個地點出現，女主播訪問了途人、警察和香川先生，香川先生在最尾講到：「這麼麻煩的人。我真是倒霉呢，兒子生重病，還派淘氣鬼來搞我嗎？幸好兒子沒事，警察先生又調查清楚，現在很多熱心市民知道了事件還捐款支持我，真不知道是幸運還是不幸呀！」還好最後他患重病的兒子沒事！

原來這一幕的撞車場面是真的請了一位日本車手做司機。（電視截圖）

網民紛紛留言表示︰「其實有呢個ending會更完整」、「睇完個心安樂左（咗），不過冇拍呢part都好，讓觀眾更關心香川先生之後嘅情況」、「搞個眾籌，幫導演拍返呢個番外篇」、「其實香川先生的命運很坎坷，他也值得有一個好的ending」和「好嘢，香川先生最後有人幫」等，原來好多網民都非常同情他的遭遇。另外，原來Ryan（徐天佑飾）遇車禍的一幕，為了令效果更逼真，製作組特意找了一名日本車手去做司機，令Ryan被撞倒的一下的力度更像真。

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