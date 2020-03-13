【二月廿九】全劇最慘香川先生來頭勁　兼任日方製片演過Cult戲

由羅嘉駿（Steve）監製兼執導的ViuTV愛情穿越電視劇《二月廿九》故事臨近尾聲，於今日（13日）播出大結局，昨晚第9集劇情除了回顧Yeesa（吳海昕飾）的2017年至2019年的穿越之旅，一眾主要人物Ryan（徐天佑飾）、余家聰（劉俊謙飾）、辰叔（張松枝飾）均齊聚北海道，觀眾除了關注他們的命運走向，網民亦紛紛對卷入這事態的「無關人物」香川先生（山野久治飾）表示同情，認為他是全劇最慘的角色；香川出色的演技吸引香港觀眾對他起底，原來山野久治來頭不小！

香川先生一天內悲慘遭遇：

+ 8 + 7 + 6

網民盤點了香川先生一天內的悲慘遭遇：有個患病的兒子，本來為了生計已經忙得不可開交地一日踩兩更，替啤酒廠運送啤酒這份工作是他的主要收入來源。誰知Yeesa為了改變意外發生，對香川先生的「生財工具」貨車做手腳，令他需要被扣糧賠償維修費；另一邊廂余家聰為了阻止香川先生開車，在無計可施的情況下只能將他綁架，令他面臨失去飯碗，加上珍愛的兒子病危，香川先生在這一天可說被命運作弄，禍不單行！

山野久治年輕時拍過日本Cult片：1998年由石井克人執導的《鯊皮男與蜜桃女》。（電影海報）

今年66歲的山野久治（Yamano Hisaji）出生於札幌，年輕時拍過日本Cult片，包括：1998年由石井克人執導的《鯊皮男與蜜桃女》，除了演員一職十分出色，山野久治同時亦可身兼導演及編劇，亦有做配音工作，更是NPO北海道影像產業振興會的代表理事，可謂身兼多職。山野久治是次更擔當《二月廿九》的日方製作統籌，負責協助在北海道的所有拍攝，在導演Steve的邀請下一口答應演出這個重要角色。連女主角吳海昕（Sofiee）日前在接受《講畀大東廳》訪問時也提到很是欣賞山野久治：「佢空餘時間擔張凳喺雪地不斷重覆睇劇本，Roll機嘅時候一個字都冇錯，所有戲都係一Take過。」