【二月廿九】50歲張松枝突然回春　網民心心眼激讚：靚仔咁多嘅！

被封為今年「燒腦神劇」的ViuTV穿越劇《二月廿九》終於迎來全劇高潮，昨晚（10日）播出的第七集講到Yeesa（吳海昕飾）在第三次穿越在日本神社發現自己的身世之謎，並在發生車禍的現場拾獲Ryan（徐天佑飾）親手做的皮手帶，引起網民一連串的猜測。不過成為全網焦點的，不得不提飾演Yeesa爸爸辰叔的張松枝突然以年輕27年的模樣登場，與之前六集白髮斑斑的樣貌截然不同，大獲網民激讚靚仔！

張松枝為了詮釋辰叔這個角色更特意留鬚染白髮營造蒼老的感覺。（《二月廿九》影片截圖）

年輕版辰叔於1992年2月28日，帶着作動的日本太太向這間祈求時間的神社求助，Yeesa媽媽（南野美子飾）一直手握御守向神明祈求表示願意用任何代價換取女兒的平安。最終Yeesa於2月29日零時平安出世，但媽媽卻難產死亡。因此辰叔之後多年一直未能釋懷太太過世的事實，過着猶如行屍走肉的生活，亦經常用酒精麻痺自己。這段回憶亦順帶解釋了為何2017年的Yeesa尋獲過世媽媽的御守後，為何突然會擁有穿越能力。

張松枝突然以年輕27年的模樣登場！（《二月廿九》影片截圖）

網民大讚張松枝好型仔。（《二月廿九》影片截圖）

蒼老版松枝VS年輕版松枝：

+ 22 + 21 + 20

年過半百保養得宜 網民：好似孔劉！

現年50歲的張松枝其實keep得很好，為了詮釋辰叔這個角色更特意留鬚染白髮營造蒼老的感覺，從他的眼神、語氣、表情、站姿和動作等細節都可以見到他下了很多苦功，因此不少觀眾被騙過去以為張松枝確實很老，直到年輕版辰叔登場就知道原來他深藏不露，大讚他靚仔兼有型帥氣，紛紛留下「型仔咁多嘅」、「好後生」、「靚仔過喺TVB」、「其實張松枝唔差」、「好似孔劉」、「由細到大都覺得佢好靚仔」等留言。

（《二月廿九》劇照）

（《二月廿九》劇照）

事實上，張松枝多年前經常在TVB擔任「御用奸人」等綠葉角色，離巢後因韓劇《太陽的後裔》及電影《屍殺列車》在香港爆紅而被網民發現與男主角撞樣，一度被封為「港版宋仲基」和「港版孔劉」而令人留下深刻印象，亦因此人氣急升。近年他除了在電影圈闖出名堂獲關注外，更接連在ViuTV有不少發揮機會，如今更在《二月廿九》演技精湛大獲好評，有網民更提議導演可以加拍張松枝番外篇，亦希望有電影可以找張松枝做男主角。可見張松枝顏值演技兼備，絕對值得更上一層樓。

張松枝能否憑此劇人氣急升？（Instagram：@deon_cheung）

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